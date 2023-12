Cop28, il tempo stringe: ultimi negoziati e disaccordi sul Global Stocktake

MeteoWeb

La conferenza sul clima delle Nazioni Unite ha iniziato la sua ultima settimana, durante la quale i negoziatori si concentreranno sul futuro dei combustibili fossili in un pianeta pericolosamente in riscaldamento. Riaprendo la Cop28 dopo una giornata di riposo, il presidente Sultan al-Jaber ha descritto ciò che ha visto come un “livello senza precedenti di slancio” per il vertice. Il summit sul clima sta “mandando un segnale chiaro che ognuno di noi – piccolo e grande – può fare la differenza“, ha detto al-Jaber. “Costruiamo su quel successo per un risultato senza precedenti.” Ha aggiunto: “Ho bisogno che vi impegniate e ho bisogno che usciate dalle vostre zone di comfort“.

Combustibili Fossili e Disaccordi Diplomatici

Al-Jaber non ha fornito dettagli, ma le discussioni dopo una prima settimana di fasti e visite ufficiali si stanno facendo più difficili, specialmente quando si tratta del linguaggio che richiede la potenziale eliminazione dell’uso di combustibili fossili che emettono gas serra. Un linguaggio del genere probabilmente attirerà l’ira dell’Arabia Saudita, un importante produttore di petrolio proprio accanto agli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati stessi stanno pianificando di aumentare la loro produzione di petrolio da 4 milioni a 5 milioni di barili di greggio al giorno per approfittare del mercato dei combustibili fossili prima che i paesi potenzialmente si allontanino dal suo utilizzo.

Fusione dei ghiacciai: sfide imminenti e deadline stressante alla Cop28

Il Segretario Esecutivo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, Simon Stiell, ha sottolineato nuovamente la sfida che ci aspetta se il mondo non limita le emissioni, descrivendo la fusione delle piattaforme di ghiaccio che provoca inondazioni catastrofiche nelle città costiere di tutto il mondo. “Se superiamo questi limiti chiave, non possiamo più tornare indietro dal punto di vista del pianeta“, ha detto. Un rapporto pubblicato mercoledì ai margini del summit ha avvertito che la fusione dei ghiacciai potrebbe raggiungere il punto di non ritorno con un ulteriore riscaldamento.

Gli Emirati continuano a insistere sul fatto che il summit della Cop28 si concluderà puntualmente. Venerdì mattina, il Direttore Generale della Cop28, Majid al-Suwaidi, ha insistito sul fatto che al-Jaber avrebbe presto presentato un piano per assicurare che il summit si chiudesse “con successo entro le 11 del mattino del 12 dicembre”. Ciò ha suscitato alcune espressioni sorprese tra i giornalisti durante la conferenza stampa. I summit della Conferenza delle Parti sul clima sono notoriamente prolungati oltre il tempo previsto. Tuttavia, la Dubai Expo City, sede del summit, ha già iniziato a pubblicizzare che organizzerà eventi natalizi per il pubblico entro il 15 dicembre. Al-Jaber ha delineato un piano per far sì che alcuni funzionari senior “conducano le negoziazioni per conto mio” nei giorni a venire per accelerare il summit. I negoziatori questa settimana stanno lavorando per finalizzare un documento chiave chiamato Global Stocktake. Esso valuta il progresso del cambiamento climatico nel mondo dal momento dell’accordo di Parigi del 2015 e cosa deve essere fatto ora per evitare di superare l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius rispetto ai tempi preindustriali.

Global Stocktake

Una bozza del Global Stocktake stava già circolando prima della giornata di riposo di giovedì, anche se era piena di così tante possibilità che non è affatto chiaro cosa dirà il documento finale. Ora spetta agli ufficiali trattare su come dovrebbe apparire il futuro e se ci dovrebbe essere un impegno a eliminare progressivamente petrolio, carbone e gas naturale – come dicono gli attivisti climatici, molti esperti e alcuni paesi – o qualcosa di più morbido. I negoziatori professionisti che hanno lavorato per definire le opzioni passeranno il testimone a funzionari nazionali senior, molti a livello di ministri, che dovranno prendere decisioni politiche difficili. Stiell ha criticato il testo attuale davanti ai delegati come “un misto di atteggiamenti e posizioni comuni più basse“. “Sì, dovete fare compromessi, ma non a 1,5 gradi“, ha detto.

I Paesi dell’UE, insieme ai piccoli stati insulari – spesso vittime del cambiamento climatico – e alcuni paesi progressisti dell’America Latina sono allineati nella richiesta di eliminare gradualmente i combustibili fossili, secondo i negoziatori. Sebbene vi sarà una forte resistenza a questa misura, gli ufficiali sono fiduciosi che i riferimenti ai combustibili fossili appariranno nel testo finale per la prima volta e entro una timeline compatibile con i rapporti scientifici delle Nazioni Unite. Rappresentanti di nazioni povere e sostenitori del clima stanno mettendo molta pressione sui negoziatori per le sezioni sui combustibili fossili.

Il Palcoscenico del Futuro Climatico: la voce degli attivisti

“Il successo della Cop28 non dipenderà dai discorsi sui grandi palchi“, ha detto l’attivista climatica dell’Uganda Vanessa Nakate. “Dipenderà dai leader che chiedono un graduale e giusto abbandono di tutti i combustibili fossili senza eccezioni e distrazioni“. Nel frattempo, giovedì sono stati fatti progressi nella decisione sugli ospiti della conferenza per la Cop29 dell’anno prossimo, dopo che Azerbaijan e Armenia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta concordando di lavorare verso un trattato di pace. Essa diceva che l’Armenia sostiene la candidatura dell’Azerbaijan per ospitare i colloqui ritirando la propria candidatura. I paesi non erano riusciti a concordare un ospite dell’Europa orientale per il prossimo vertice climatico con la Russia che vetava i paesi dell’Unione Europea e Azerbaijan e Armenia che rifiutavano le rispettive candidature.

La decisione sulla sede e la presidenza della riunione è attesa entro la prossima settimana. Lontano dalle negoziazioni, venerdì è stato dedicato alla gioventù alla conferenza sul clima, con gli organizzatori che la considerano fondamentale affinché i giovani partecipino all’attivismo climatico poiché saranno i più colpiti dalle decisioni della Cop28. Ci si aspetta che gli attivisti intensifichino le chiamate per azioni più forti venerdì e nel fine settimana. Notabilmente assente sarà l’attivista climatica Greta Thunberg, che ha deciso di saltare la conferenza. Thunberg, che non vola a causa dell’inquinamento da carbonio degli aerei, ha criticato l’ubicazione della Cop28 all’inizio di quest’anno in un paese produttore di petrolio.