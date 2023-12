COP29 in Azerbaigian: un altro Paese ricco di petrolio ospiterà la prossima conferenza sul clima

MeteoWeb

Sarà l’Azerbaigian, altro Paese produttore di gas e petrolio, a ospitare il prossimo anno la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP29. Lo ha ufficializzato il Ministro dell’Ambiente di Baku, Mukhtar Babayev, parlando alla COP28 in corso a Dubai. “Sono lieto di annunciare che c’è un sostegno generale alla candidatura dell’Azerbaigian per ospitare la COP29″, ha detto Babayev. Il via libera a Baku è arrivato dopo che la Bulgaria, osteggiata dalla Russia, e l’Armenia, che ha combattuto con l’Azerbaigian per il controllo del Nagorno Karabakh, hanno ritirato le loro candidature.