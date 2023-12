Corsa della Cina all’uranio: una minaccia per l’approvvigionamento energetico dell’Occidente

MeteoWeb

Spinta aggressiva della Cina sull’uranio nel mezzo di una corsa mondiale per assicurarsi il combustibile nucleare, secondo il capo di Yellow Cake, un veicolo di investimento per il prodotto radioattivo quotato a Londra. André Liebenberg, amministratore delegato della società, ha affermato che l’Occidente è in ritardo nel garantire l’uranio dopo che i prezzi hanno toccato il massimo degli ultimi 15 anni e mentre le aziende cinesi acquistano forniture sul mercato aperto, firmano contratti a lungo termine e acquistano miniere. “Gli sforzi cinesi per garantire l’approvvigionamento creeranno sicuramente concorrenza per le risorse e, poiché le opportunità di risorse sono limitate, metteranno alla prova la capacità dei servizi pubblici occidentali di approvvigionarsi”, ha avvertito Liebenberg.

L’uranio è stata una delle materie prime con le migliori performance dell’anno, in rialzo del 70% per essere scambiato a 81 dollari per libbra, il livello più alto dal 2007. Il forte rialzo è stato sostenuto dai governi che sostengono l’energia nucleare – una fonte di energia costante e a basse emissioni di carbonio – estendendo la durata degli impianti e considerando la costruzione di nuovi reattori sulla scia dei prezzi del gas saliti alle stelle lo scorso anno. Liebenberg ha affermato che esiste una “discreta possibilità” che il prezzo superi i 100 dollari la libbra l’anno prossimo.

Alla conferenza sul clima COP28 delle Nazioni Unite a Dubai, 22 leader mondiali hanno dichiarato l’impegno a triplicare la capacità nucleare a livello globale entro il 2050 rispetto ai livelli del 2020, aggiungendo ulteriormente un sentimento positivo a un mercato già vivace.

Il caso della Cina

La Cina, il secondo produttore mondiale di energia nucleare, rappresenta quasi la metà dei reattori in costruzione a livello globale. “I cinesi corrono in giro alla ricerca di nuove forniture”, ha detto Liebenberg. Pechino si è posta l’obiettivo dell’autosufficienza nel combustibile nucleare attraverso l’obiettivo di produrre un terzo del proprio fabbisogno di uranio a livello nazionale, ottenendo un altro terzo attraverso investimenti in miniere straniere e acquistando il resto sul mercato.

La China National Uranium Corporation e una filiale del CGN – China General Nuclear Power Group – hanno già acquisito partecipazioni in miniere di Niger, Namibia e Kazakistan, mentre la CNUC sta costruendo un deposito nello Xinjiang, vicino al confine kazako, che mira a fungere da importante polo commerciale dell’uranio.

Problemi per l’Occidente

La spinta della Cina ad accaparrarsi le forniture si aggiunge ai grattacapi che l’Occidente deve affrontare nel fare affidamento sulla Russia, che controlla quasi il 50% della capacità globale di arricchimento dell’uranio. Liebenberg ha affermato che se la Russia dovesse tagliare le forniture di combustibile nucleare all’Occidente, i servizi pubblici si troverebbero di fronte a interruzioni nei cinque anni necessari per costruire una catena di approvvigionamento indipendente da Mosca.