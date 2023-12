Il 15 dicembre 1964 l’Italia conquistava lo Spazio: 59 anni fa il lancio del satellite “San Marco-1”

MeteoWeb

Il 15 dicembre 1964, alle ore 21:24 italiane, dalla base di Wallops Island, negli Stati Uniti, fu lanciato il primo satellite artificiale italiano, il San Marco-1. Grande poco più di 60 cm e con un peso di 115 kg era dotato di un sensore per misurare la radiazione cosmica e di un trasmettitore per inviare i dati raccolti a terra. Il San Marco-1 raggiunse l’orbita terrestre bassa e vi rimase per circa 4 mesi, durante i quali trasmise dati importanti sulla radiazione cosmica e sulla magnetosfera terrestre.

Il lancio del San Marco-1 segnò l’inizio dell’era spaziale italiana e rappresentò un importante successo per la scienza e la tecnologia tricolore. Il satellite fu un’importante pietra miliare per lo sviluppo del programma spaziale italiano e contribuì a consolidare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel campo dell’esplorazione spaziale.

Il progetto San Marco fu un programma spaziale italiano che si svolse tra il 1962 e il 1980. Il programma prevedeva il lancio di 5 satelliti artificiali, tutti progettati e costruiti in Italia. Il San Marco-1 fu il 1° dei satelliti del programma.

Il progetto San Marco fu un importante successo per l’Italia. I satelliti San Marco permisero all’Italia di acquisire competenze e conoscenze nel campo dell’esplorazione spaziale e contribuirono a consolidare la posizione del Paese nel panorama internazionale dello Spazio.