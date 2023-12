Dicembre: sono numerosi i terremoti violenti che, in passato, colpirono l’Italia in questo mese, in varie regioni – non vi fu solo quello di Messina e Reggio Calabria del 1908

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Per non dimenticarci del fatto che tutta l’Italia è a rischio sismico (più o meno elevato, a seconda delle sue Regioni) e che, quindi, occorre attivare, finalmente, corrette politiche di prevenzione (anche grazie ad un uso delle moderne tecnologie antisismiche, da noi disponibili da decenni, ben più vasto di quello attuale), è bene ricordare, anche questo mese, i più violenti terremoti noti (di magnitudo Richter M › 5,5 , stimata, per gli eventi antichi) che risultano aver colpito il nostro Paese nel passato. Essi sono 14 (si veda anche Italia https://www.engineer-lucabellini.com/ingegneria-sismica/elenco-dei-pi%C3%B9-forti-terremoti-mai-avvenuti-in-italia/?mobile=1&shem=ssusba).

Già i giorni scorsi sono stati gli anniversari di 6 violenti terremoti italiani, quelli:

(1) del Reatino (Fig. 1) del 1° dicembre 1298 (di M e magnitudo momento M w = 6,26 ),

– il cui epicentro fu nei pressi di Leonessa (la città più colpita, dove crollano parzialmente chiese e palazzi, tra i quali l’attuale sede del Museo Civico) e

– che risulta aver provocato 150 vittime ;

Figura 1

(2) della Val Nerina (tra l’Umbria e le Marche, Fig. 2), nuovamente del 1° dicembre , ma del 1328 ( M w = 6,4 ),

– il cui epicentro fu nell’omonima valle, a sud-ovest di Preci (borgo che fu praticamente distrutto) e

– che provocò gravissimi danni a Norcia (dove resistettero solo le mura) e molti crolli a Visso, a Cerreto ed a Montesanto

(furono colpite anche Foligno e le Marche, il sisma fu avvertito fino a Pesaro ed a Roma ed il numero di vittime riportato è 000÷5.000 , delle quali 200 a Norcia);

Figura 2

(3) dell’Abruzzo (Fig. 3) del 3 dicembre 1315 ( M w = 5,6 ),

– il cui epicentro fu a sud di Sulmona, nei pressi di Pacile, e

– che provocò danni in tutto l’Abruzzo, in particolare a L’Aquila (con il crollo di chiese), a Sulmona ed in tutto l’Abruzzo

(si hanno scarse informazioni sul numero delle vittime);

Figura 3

(4) dell’Abruzzo, Molise e Campania (Fig. 4) del 5 dicembre 1456 ( M w = 7,1 ),

– che fu, probabilmente, costituito da una sequenza sismica di più eventi (con epicentri nel Sannio, sul fiume Pescara e nel Matese),

– fu avvertito dall’Abruzzo alla Calabria, da L’Aquila a Lecce (i centri più colpiti furono non solo Ariano Irpino, San Giorgio del Sannio, Bojano, Grottaminarda, Vinchiaturo, Isernia – con 1.500 vittime –, Teramo, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, Frosolone, Cerro, Forlì del Sannio, ma pure, ad esempio, Napoli, dove subirono ingenti danni e crolli numerose chiese),

– causò pure movimenti anomali del livello marino e,

– infatti, fu seguito da un maremoto che colpì le coste ioniche, tra Taranto e Gallipoli

( 20.000÷30.000 vittime stimate);

Figura 4

(5) della Puglia (Fig. 5) del 6 dicembre 1875 ( M = 6,0 ),

– un sisma notturno, con epicentro tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (che risultò il paese più colpito, con il crollo e gli di 300 case e gli abitanti costretti a rifugiarsi in tende e baracche),

– che fu avvertito in tutto il Gargano ed il Tavoliere delle Puglie (dove le lesioni furono numerose),

– ma provocò poche vittime.

Figura 5

Oggi , poi, ricorre l’anniversario del 6° terremoto violento accaduto in questo mese, quello della Calabria (Fig. 6), del 7 dicembre 1743 ( M w = 5,88 ),

– il cui epicentro fu ad est di Mileto (semidistrutta, con crolli di chiese e monasteri),

– che provocò danni nell’intera Calabria Meridionale (in particolare a Palmi ) e

– che fu avvertito anche in Sicilia

(non è noto il numero di vittime causate da quest’evento, anche a causa del fatto, che, in quel periodo, in Calabria imperversava una pestilenza).

Figura 6

Infine, nei prossimi giorni, fino a quasi alla fine del mese, ricorreranno gli anniversari di ulteriori 8 terremoti italiani violenti, cioè quelli:

(7) della Val di Noto (Fig. 7) del 10 dicembre 1542 ( M w = 7,0 ),

– il cui epicentro fu a sud-ovest di Lentini (che subì parecchi crolli, tra i quali quelli dei due castelli),

– che fu avvertito (con danni più o meno rilevanti) in tutta la Sicilia ed anche a Malta e

– che innescò (probabilmente a causa di una frana sottomarina da esso provocata) un maremoto al largo di Augusta

( le vittime furono almeno diverse decine , ma non è noto il loro numero negli abitati più colpiti, che furono, soprattutto, Siracusa – dove crollò parzialmente il duomo, causando un numero imprecisato di vittime –, Lentini – con 70 vittime –, Melilli, Grammichele e Sortino – con 40 vittime);

Figura 7 – La lapide in spagnolo posta sopra l’entrata principale del Castello Maniace, voluta da Carlo V nel 1545 dopo il restauro delle fortificazioni

(8) di Augusta (detto anche di Calentini o di Santa Lucia”, Fig. 8) del 13 dicembre 1990 ( M w = 5,6 ),

– sisma notturno (denominato anche il “Terremoto dei Silenzi”, perché spesso dimenticato dai media),

– il cui epicentro fu a sud di Castelluccio,

– che colpì, oltre ad Augusta, anche Lentini, Carlentini, Melilli e Militello (provocando 18 vittime , 300 feriti e 10.000 senzatetto) e

– che fu seguito da un maremoto (questo invase il viale a mare di Augusta ed il suo porto, causando, comunque, danni limitati);

Figura 8

(9) della Basilicata del 16 dicembre 1857 (M w = 7,1),

– il cui epicentro fu tra Viggiano e Villa d’Agri, a Montemurro (PZ),

– che fu un evento distruttivo,

– che, infatti, interessò almeno 150 abitati (colpì, soprattutto, la Val d’Agri),

– che devastò soprattutto lo stesso paese di Montemurro (dove uccise 3.000 persone), oltre a quelli di Sarconi, di Saponara, di Viggiano, di Marsico e di Tito,

– che causò gravi danni anche a Potenza (in particolare, intorno a Porta Salza) e crolli e decessi pure in Irpinia e nel Salernitano

(almeno 6.000 furono gli edifici distrutti, sono state stimate 11.000÷19.000 vittime e furono forti furono le ripercussioni di carattere sociale, anche a causa della ricostruzione lenta e scarsa);

Figura 9

(10) della Romagna (Fig. 10) del 25 dicembre 1786, notte di Natale ( M = 5,7 ),

– il cui epicentro fu nei pressi di Rimini,

– che lesionò gravemente il Castello degli Agolanti a Riccione, provocò il crollo di case e chiese (con danni anche a Forlì e Cesena) e fu avvertito in tutta la Romagna

( le vittime , però, risultano esser state meno di 50 );

Figura 10

(11) della Val Tiberina (Fig. 11), nuovamente del 25 dicembre , ma del 1352 ( M = 6,0÷6,4 ),

– il cui epicentro fu a Monterchi (AR), tra Torre d’Elci e Città di Castello,

– che causò danni ingenti e vittime a Sansepolcro

(la sequenza sismica durò circa un mese, con altra scossa importante nella notte di Capodanno del 1353, la quale fu nuovamente causa di crolli e vittime a Sansepolcro);

Figura 11

(12) di Brescia (Fig. 12), ancora del 25 dicembre , ma del 1222 ( M = 6,05 ),

– che si verificò intorno a mezzogiorno, con epicentro nei pressi di Monte Netto (BS),

– che provocò crolli e vittime alla città di Brescia (dove, per mesi, gli abitanti vissero in tende e baracche),

– che provocò i danni maggiori nella parte meridionale dell’attuale provincia bresciana,

– che fu avvertito in tutto il Nord Italia (da Milano, a Venezia ed a Bologna, dove si racconta che il sisma abbia causato l’interruzione di una predicazione di San Francesco),

– che causò danni pure a Lodi ed a Cremona e fece crollare (ad esempio), in Provincia di Verona, la fortezza di Lazise ed il castello di Marano

( le vittime furono oltre 10.000 );

Figura 12

(13) di Messina e Reggio Calabria (Fig 13) del 28 dicembre 1908 ( M = 7,3 , M w = 7,1 ),

– il cui epicentro fu, probabilmente, nei pressi di Reggio Calabria,

– che è il terremoto più violento ad aver colpito l’Italia negli ultimi 200 anni ed

– al quale seguì un pure violentissimo maremoto (Figg. 14-15), causato da un’enorme frana sottomarina al largo di Taormina e di Giardini Naxos, innescata dal sisma

(di tale terremoto, che, assieme al maremoto, uccise almeno 75.000÷82.000 persone , ma forse addirittura 120.000 , scrissi su Meteoweb l’anno scorso, si veda https://www.meteoweb.eu/2022/12/terremoto-messina-reggio-calabria-1908/1001185229/);

Figura 13

Figura 14

Figura 15

(14) del Mar Ligure del 29 dicembre 1854 ( M = 5,8 ),

– il cui epicentro fu abbastanza al largo a nord-ovest di Ventimiglia,

– che, sebbene non fosse molto violento, fu avvertito fino a Verona, a Milano, a Marsiglia, al Cantone di Vaud in Svizzera ed a Rogliano in Corsica,

– che causò danni rilevanti a Ventimiglia e Sanremo ed effetti fino ad Imperia (a Poggio furono danneggiate e rese inabitabili numerose abitazioni; ad Oneglia crollarono portici di nuova costruzione, caddero soffitti e si lesionarono alcuni edifici; a Taggia furono danneggiati molti edifici; a Sanremo si fessurarono alcune volte; a Bordighera e Triora alcune abitazioni furono notevolmente danneggiate; a Mondovì tutti gli edifici, fra cui l’ospedale Maggiore e la Chiesa della Missione, subirono danni; a Robilante crollò un soffitto; a Diano Marina, a Belvedere, ad Alassio, ad Erli, a Grasse, a Le Bar sur Loup, a Menton e Porto Maurizio vi furono danni alle abitazioni; a Nizza furono lesionati edifici di cattiva costruzione).

Per concludere, sottolineo che ciò che ho sopra riportato ricorda quanti terremoti violenti (o violentissimi, come quello di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908 ) hanno colpito l’Italia, in passato, anche in questo mese.

Noto che il succitato terremoto di Messina e Reggio Calabria è l’ultimo di pari magnitudo ad aver colpito la Calabria e la Sicilia : come ho già più volte scritto, ritengo che, statisticamente parlando, sia di gran lunga troppo tempo che ciò è accaduto!

Così come, nuovamente statisticamente parlando, ritengo che sia troppo, troppo tempo che un terremoto violento non si verifica in Italia : è dal 30 ottobre 2016 , giorno terremoto di Norcia (di M w = 6,5 ).

Ritengo, quindi, che sia estremamente urgente attivare corrette politiche di prevenzione sismica, oltre che degli altri rischi naturali, come, ad esempio, è richiesto nella petizione “Che Si Inizino finalmente ad Attuare Serie Politiche di Prevenzione dai Rischi Naturali!”, che lanciai su change.org il 29 novembre 2020 (https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-che-si-inizino-finalmente-ad-attuare-serie-politiche-di-prevenzione-dai-rischi-naturali). Tale petizione è già stata firmata da 1.046 persone , ma è opportuno accrescere ulteriormente il numero di firme, prima di presentarla al Governo.

Circa la prevenzione sismica , infine, ricordo nuovamente l’auspicio che accresca significativamente l’utilizzazione delle moderne tecnologie antisismiche (consistenti in sistemi, di vario tipo, d’isolamento sismico e di dissipazione dell’energia sismica, nonché in dispositivi in leghe a memoria di forma ed oleodinamici di vincolo provvisorio): risale al 1976 la nostra prima applicazione ai ponti ed ai viadotti ( Viadotto Somplago dell’autostrada Udine-Tarvisio, che superò indenne i due terremoti del Friuli del 1976) ed al 1981 quella agli edifici (Centrale dei Vigili del Fuoco di Napoli), ma ora applichiamo troppo, troppo poco tali tecnologie, contrariamente a ciò che fanno tanti altri Paesi (https://www.meteoweb.eu/2023/11/la-prevenzione-sismica/1001328395/).