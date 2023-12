Il rivoluzionario dirigibile Pathfinder 1 pronto a spiccare il volo

MeteoWeb

L’ambiziosa impresa del co-fondatore di Google Sergey Brin nella tecnologia dei dirigibili, il Pathfinder 1, è destinata a prendere il volo, portando una nuova era dei viaggi aerei nella Silicon Valley. Secondo un recente rapporto di IEEE Spectrum, LTA Research, la società fondata da Brin nel 2015, avrebbe ottenuto uno speciale certificato di aeronavigabilità dalla Federal Aviation Administration (FAA) per il dirigibile Pathfinder 1. Questo certificato apre la strada ai test di volo all’aperto, con effetti immediati, al Moffett Field, un aeroporto congiunto civile-militare nella Silicon Valley.

Il certificato consente al Pathfinder 1 di operare entro i confini degli spazi aerei di Moffett Field e Palo Alto Airport ad altitudini fino a circa 1.500 piedi (460 metri). Ciò offre l’opportunità al dirigibile di avventurarsi nella parte meridionale della baia di San Francisco senza causare alcuna interferenza con il traffico aereo commerciale.

Il Pathfinder 1 vanta un design unico che lo differenzia dai dirigibili tradizionali. Riempito di elio, è costruito con 96 mozzi saldati in titanio e 288 tubi polimerici rinforzati con fibra di carbonio, che lo rendono abbastanza leggero. Offre la capacità di decollo e atterraggio verticale (VTOL) e può raggiungere velocità fino a 75 miglia (120 chilometri) all’ora.

Il certificato di aeronavigabilità del Pathfinder 1 è valido per un anno, ma LTA prevede di completare il programma di test entro 180 giorni. L’autorizzazione concessa dalla FAA segna una pietra miliare significativa nello sviluppo di questa innovativa tecnologia per dirigibili, e il mondo potrà assistere quando Pathfinder 1 prenderà il volo per i suoi primi test di volo.

Mentre il dirigibile Pathfinder 1 di Sergey Brin riceve l’autorizzazione dalla FAA per i voli di prova, il futuro della tecnologia dei dirigibili appare promettente. Con il suo design e le sue capacità unici, questo dirigibile potrebbe rivoluzionare il trasporto merci e le missioni umanitarie in regioni con infrastrutture limitate. Il rilascio del certificato di aeronavigabilità segna un significativo passo avanti, consentendo test di volo all’aperto e avvicinando la visione di Brin alla realtà.