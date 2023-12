Dl Campi Flegrei: via libera dal Senato

MeteoWeb

Il Senato ha dato il via libera al dl Campi Flegrei, nel testo già approvato dalla Camera. Approvazione con 79 ok, un voto contrario e 61 astenuti. Il provvedimento introduce norme di prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei, in Campania.

Il provvedimento consta di 7 articoli: l’articolo 1 stabilisce che le disposizioni mirano ad affrontare gli impatti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei; l’articolo 2 riguarda la predisposizione di un piano straordinario, articolato in 5 punti, per analizzare la vulnerabilità delle zone colpite dal fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei. L’articolo 3 reca un piano di comunicazione alla popolazione, coordinato dalla Regione Campania e mirato al potenziamento delle iniziative nella zona rossa. L’articolo 4 stabilisce la pianificazione speditiva di emergenza: il piano include procedure operative ed è testato mediante attività esercitative. L’articolo 5 prevede che la Regione Campania coordini le attività di verifica delle criticità nelle infrastrutture di trasporto e servizi essenziali. L’articolo 6 riguarda misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. L’articolo 7 contiene le disposizioni finali.