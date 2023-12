Dolomiti Superski apre la stagione sotto i migliori auspici grazie alle nevicate degli ultimi giorni

MeteoWeb

È iniziata da subito a pieno regime la stagione invernale di Dolomiti Superski. Grazie alle nevicate precoci e alle precipitazioni degli ultimi giorni, unite alle basse temperature, le condizioni di innevamento sono perfette, mentre sei prevede una buona stabilità meteorologica per tutto il ponte dell’Immacolata. Così, Dolomiti Superski propone già 320 impianti aperti e circa due terzi delle piste fruibili in tutti i dodici comprensori sciistici dell’area per il weekend.

Le prime piste di Dolomiti Superski sono state aperte, nel tradizionale anticipo di stagione, lo scorso 25 novembre, nei comprensori di Plan de Corones e Obereggen-Pampeago. Fin da subito si è registrato un notevole afflusso da parte di pubblico. Lo scorso fine settimana, tra l’1 e il 3 dicembre, sono stati attivati anche gli impianti di Cortina d’Ampezzo, 3 Cime, Rio Pusteria-Bressanone, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta, grazie alla neve presente in quota. Il 5 dicembre è poi iniziata la stagione anche per l’Alta Badia, la Val Gardena-Alpe di Siusi, la Val di Fassa-Carezza e Arabba-Marmolada, con l’apertura della Sellaronda in entrambi i sensi di percorrenza. Entro l’8 dicembre saranno così in funzione oltre 320 dei 450 impianti di risalita, con circa due terzi dei chilometri complessivi di piste disponibili.

“I nostri investimenti in tecnologie sempre al passo con i tempi ci aiutano a garantire il puntuale inizio della stagione. E questo è di grande aiuto per tutta la filiera turistica invernale, che è così in grado di pianificare la stagione e dare certezze alla clientela che passa le proprie vacanze sulle nostre montagne“, afferma il Presidente di Dolomiti Superski e albergatore di Corvara, Andy Varallo.