Dormire 2 ore in più nel weekend diminuisce i rischi d’infarto: lo studio

Recuperare il sonno perduto nei fine settimana può avere un effetto estremamente positivo sulla salute cardiaca. Lo sostiene una ricerca della ‘Nanjing Medical University’ in Cina e pubblicata sulla rivista specializzata ‘Sleep Health’. I ricercatori hanno studiato la quantità del sonno di 3.400 volontari ogni giorno della settimana per 1 un anno, hanno tenuto in conto possibili fattori di rischio cardiovascolari ed hanno osservato che, in generale, chi recuperava il sonno perduto il sabato e la domenica veniva colpito da meno problemi cardiaci.

La diminuzione dei rischi di infarto e ictus è particolarmente netta tra chi usualmente dorme meno di 6 ore a notte. In alcuni casi, i pericoli di eventi cardiovascolari tra queste persone scendono addirittura di circa il 60%. L’indagine condotta ha osservato che per ottenere un crollo dei rischi decisivo, è necessario dormire almeno 2 ore in più del solito durante i weekend. La “associazione tra il recupero del sonno nei fine settimana e la diminuzione di rischi cardiaci” è risultata molto forte tra i soggetti che dal lunedì al venerdì dormono meno di 6 ore a notte, si legge nel rapporto.

L’American Academy of Sleep Medicine raccomanda che tutti i giorni della settimana gli adulti dormano un minimo di 7 ore a notte, in quanto la mancanza di sonno adeguato dà luogo a probabilità molto più alte di sviluppare diabete, malattie cardiache, depressione, obesità e così via.