Arriva Dragon Firefighter: il robot volante che spegne incendi con getti d’acqua

Immaginate un drago volante che non sputa fuoco, ma lo spegne con getti d’acqua. Grazie a un team di ricercatori giapponesi, potrebbe presto essere reclutato nelle squadre di vigili del fuoco di tutto il mondo, per aiutare a spegnere gli incendi troppo pericolosi per uomini e donne. Il progetto di questo nuovo pompiere robot, chiamato Dragon Firefighter, è stato pubblicato su Frontiers in Robotics and AI. Poiché è stato pubblicato come Open Science, i robotisti di tutto il mondo possono utilizzare liberamente i progetti per costruire i propri Dragon Firefighter, a beneficio di tutti.

“Presentiamo qui un prototipo di robot volante con idrante lungo quattro metri e controllabile a distanza, progettato per estinguere in modo sicuro ed efficiente gli incendi negli edifici avvicinandosi direttamente alle fonti di fuoco“, ha dichiarato l’autore congiunto Yuichi Ambe, professore assistente presso l’Università di Osaka. Un gruppo di ricerca del laboratorio del professore Satoshi Tadokoro dell’Università Tohoku ha iniziato a lavorare su robot volanti simili nel 2016. Da allora, 11 ricercatori e studenti hanno contribuito al suo ulteriore sviluppo, collaborando con i vigili del fuoco giapponesi per capire meglio le loro esigenze.

La struttura di Dragon Firefighter

L’idrante del Dragon Firefighter è spinto verso l’alto (vola a due metri dal suolo) da otto getti d’acqua controllabili che fuoriescono dal centro e dalla testa. L’idrante può cambiare forma ed essere orientato verso le fiamme, guidato da un’unità di controllo posta su un carrello a ruote, collegato tramite un tubo di alimentazione a un’autopompa con una riserva d’acqua di 14.000 litri. Gli ugelli erogano acqua alla velocità di 6,6 litri al secondo con una pressione fino a un megapascal. La punta della manichetta contiene una telecamera convenzionale e una termocamera, che aiutano a individuare la posizione dell’incendio.

Il Dragon Firefighter ha ricevuto il suo battesimo del fuoco alla cerimonia di apertura del World Robot Summit 2020 (WRS2020), tenutosi nel settembre 2021 a Fukushima. Lì ha spento con successo la fiamma cerimoniale, costituita da palle di fuoco accese da un altro robot, a una distanza di quattro metri. “Stimiamo che ci vorranno ancora circa 10 anni per impiegare il nostro robot in scenari reali di lotta agli incendi“, ha dichiarato Ambe. “La sfida principale sarà quella di estendere il suo raggio d’azione oltre i 10 metri. Anche lo sviluppo di tattiche antincendio efficaci e adatte alle capacità uniche di questo robot sarà un aspetto critico dell’ulteriore sviluppo“