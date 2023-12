Elon Musk ad Atreju: “l’Italia faccia figli o la sua cultura scomparirà. Non demonizziamo petrolio e gas”

MeteoWeb

Scortato dalle forze dell’ordine, Elon Musk, patron di Tesla e X, è arrivato ad Atreju, accolto dalla folla radunata nei giardini di Castel Sant’Angelo dove è in corso la kermesse di Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa, all’arrivo di Musk, è stato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La prima sorpresa, Musk, il “Mister X” della kermesse, l’ha regalata salendo sul palco con il figlio piccolo in braccio tra gli applausi della platea e salutando in italiano: “ciao!”. “La demografia è importante. È importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni”, ha esordito Musk, a sottolineare l’importanza che attribuisce alla questione demografica.

“Voglio enfatizzare che è importante avere figli e creare la nuova generazione. Sono favorevole all’espansione dell’umanità e alla creazione di un futuro entusiasmante“, ha detto il miliardario. “Ogni anno guardo ai tassi di natalità ed è deprimente. Sembrano calare ogni anno“, ha detto Musk. “Il mio primo suggerimento ai leader di governo e alle persone in generale sarebbe di assicurarsi di avere figli per creare la nuova generazione. Ogni incentivo utile ad avere la nuova generazione sarebbe lungimirante. È fondamentale, e non posso sottolinearlo abbastanza“, ha dichiarato l’imprenditore.

“L’immigrazione” non può risolvere il calo della “demografia” dei Paesi industrializzati, ha continuato Musk, citando il caso della Cina che perderà il 40% “della sua popolazione”. “Si tratterebbe di 600 o 700 milioni di persone. Gli interi Stati Uniti dovrebbero emigrare lì due volte ogni generazione per mantenere i livelli di popolazione attuale, solo per la Cina. Nell’immigrazione non ci sono abbastanza numeri”, ha detto ancora. Musk ha anche sottolineato “l’importanza delle culture”: “non vogliamo che il Giappone sparisca, che l’Italia e la Francia spariscano. Dobbiamo mantenere ragionevolmente l’identità culturale dei Paesi, o quei Paesi non esisteranno più. L’Italia ha i confini certo ma è fatta dagli italiani, dalle persone”.

L’Italia “è un ottimo luogo dove investire e un Grande Paese”, ha detto Musk, sottolineando però il problema rappresentato dalla crisi demografica: “mi preoccupa il basso tasso di natalità. Se un Paese investe in Italia, si chiede se ci saranno abbastanza lavoratori. È una domanda piuttosto semplice: se la forza lavoro diminuisce, non ci sono abbastanza lavoratori per le aziende”, ha detto l’ad di Tesla, aggiungendo che a suo modo di vedere la questione demografica è un’emergenza immediata. “L’Italia è un Paese incredibile, stupendo da visitare, abitato da persone eccezionali. Voglio la prosperità dell’Italia, come quella di ogni alto Paese. Vogliamo un futuro entusiasmante per l’umanità. Solo, fate più italiani“, ha detto l’imprenditore.

“Sono a favore dell’immigrazione legale che va aumentata” mentre bisogna “fermare quella illegale”, ha detto ancora Musk, secondo cui “devi dare il benvenuto a chi arriva, è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro ma serve un processo di approvazione” per gli ingressi. Se “non c’è nessun filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire“, ha aggiunto

Musk: “non demonizziamo petrolio e gas ma costruiamo un futuro sostenibile”

“Quando spostiamo l’anidride carbonica dal sottosuolo all’atmosfera” bruciando carburanti fossili “cambiamo il clima. Nei prossimi decenni porteremo nell’atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica ma non credo che questo distruggerà” il nostro pianeta. “Il mio messaggio è pragmatico: non penso che dovremmo demonizzare l’Oil&Gas, nel medio termine, ma dobbiamo preoccuparci e avere un futuro gradualmente più sostenibile”, ha affermato ancora Elon Musk. “L’attenzione ai cambiamenti climatici con una logica di lungo periodo è corretta, mentre sul breve periodo ho l’impressione che si stia esagerando. A breve e medio termine i combustibili fossili sono necessari, ci vorranno decenni per diventare sostenibili. Dobbiamo continuare ad avere speranza ed essere eccitati per il futuro”, ha aggiunto.

“Intelligenza artificiale grande rivoluzione, ma deve essere regolamentata”

L’intelligenza artificiale “è la più grande rivoluzione dell’homo sapiens. Ritengo sia uno dei temi cruciali di oggi, come la natalità. Ma l’AI rappresenta anche un rischio esistenziale. Dobbiamo fare attenzione, perché può essere un’arma a doppio taglio, come Jeannie (serie tv della versione femminile del genio della lampada). Sarà in grado di fare di tutto, ma poi si pone il tema della coscienza. Porterà benessere, ma ci vuole controllo per assicurarsi che sia positivo”, ha affermato Elon Musk. “Ci vorrebbe un regolatore per assicurarsi che l’IA sia impiegata in modo positivo. L’IA, insieme alla robotica, garantirà disponibilità di beni e servizi, se vuoi qualcosa potrai averlo. Ma come con Jeannie, bisogna fare attenzione a quello che si desidera e si chiede, dobbiamo esserne consapevoli“, ha aggiunto Musk.