ELT: spediti in Cile i primi segmenti dello specchio telescopico più grande del mondo

La costruzione dell’ELT (Extremely Large Telescope) dell’European Southern Observatory ha raggiunto un importante traguardo con la consegna all’ESO e la spedizione in Cile dei primi 18 segmenti dello specchio principale del telescopio (M1). Una volta arrivati ​​in Cile, i segmenti saranno trasportati alla struttura tecnica dell’ELT, presso l’Osservatorio dell’ESO di Paranal nel deserto di Atacama, dove saranno rivestiti in preparazione per la loro futura installazione sulla struttura principale del telescopio. Impossibile da realizzare fisicamente in un unico pezzo, M1 sarà composto da 798 singoli segmenti disposti in un grande schema esagonale, con ulteriori 133 per facilitare il rivestimento dei segmenti. Con un diametro di oltre 39 metri, sarà lo specchio telescopico più grande del mondo.

La fase finale del processo di produzione dei segmenti M1, la lucidatura, è stata eseguita dal produttore leader mondiale di sistemi ottici Safran Reosc vicino a Poitiers, in Francia, in un edificio completamente ristrutturato per svolgere questo delicato compito. Come parte del processo, Safran Reosc ha sviluppato nuovi flussi di lavoro di automazione e tecniche di misurazione per garantire che la lucidatura soddisfacesse gli elevati standard richiesti per l’ELT dell’ESO. Le irregolarità della superficie dello specchio sono inferiori a 10 nanometri (meno di un millesimo della larghezza di un capello umano). Per raggiungere questo livello di prestazioni, Safran Reosc ha utilizzato una tecnica chiamata ion-beam figuring, in cui un fascio di ioni controlla la superficie dello specchio e rimuove le irregolarità atomo per atomo.

Anche se finora sono stati spediti solo 18 segmenti, molti altri saranno presto consegnati da Safran Reosc all’ESO. Il 1° novembre 2023 il centesimo segmento è uscito dalla linea di produzione ed è entrato nella fase di ispezione approfondita che avviene prima della consegna finale. Inoltre, Safran Reosc ha raggiunto un tasso di produzione di oltre 4 segmenti a settimana, con un obiettivo previsto a breve di 5 a settimana, un risultato notevole per la produzione in serie di ottiche di altissima precisione.

La costruzione dell’ELT dell’ESO ha richiesto lo stretto coinvolgimento di numerose aziende in Europa e in Cile con i team dell’ESO, evidenziando come il telescopio sia una vera impresa internazionale. I segmenti dello specchio sono stati fusi dalla società tedesca SCHOTT presso lo stabilimento di Magonza, in Germania, prima di essere consegnati a Safran Reosc in Francia per la lucidatura. Altre aziende coinvolte nel lavoro svolto sugli assemblaggi dei segmenti includono: la società olandese VDL ETG Projects BV che ha prodotto i delicati supporti dei segmenti, il consorzio franco-tedesco FAMES che ha sviluppato e prodotto i 4500 sensori di precisione nanometrica che monitorano la posizione relativa di ciascun segmento e l’azienda tedesca Physik Instrumente che ha progettato e prodotto i 2500 attuatori in grado di posizionare il segmento con precisione nanometrica. Il delicato compito del trasporto dei segmenti è stato affidato alla società danese DSV.

Dopo aver lasciato la Francia la settimana scorsa, i 18 segmenti lucidati dello specchio sono ora in viaggio verso il cantiere dell’ELT nel deserto di Atacama. Da lì, l’ELT dell’ESO affronterà le più grandi sfide astronomiche del nostro tempo e farà scoperte ancora inimmaginabili una volta che diventerà operativo alla fine di questo decennio.