Emergenza ambientale nei Caraibi: massiccia fuoriuscita di petrolio da raffineria

Emergenza ambientale nel Mar dei Caraibi, a causa di una massiccia fuoriuscita di petrolio dagli impianti della raffineria di El Palito, una delle strutture più rilevanti del Venezuela, situata nello Stato di Carabobo. Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la compagnia petrolifera statale venezuelana, ha comunicato che, nel frattempo, è stato ripulito l’80% della zona costiera interessata dall’incidente. Secondo quanto dichiarato dalla Pdvsa, l’evento è stato originato dalle intense precipitazioni, che hanno causato “l’innalzamento del fluido contenuto nelle lagune nel canale delle acque piovane sul lato Est“. La compagnia sostiene che la sostanza riversata in mare e sulla costa non sia petrolio pesante, ma comprenda idrocarburi, acque reflue e altri derivati.

Attraverso i propri canali social, la Pdvsa ha specificato di aver attivato un protocollo di emergenza, coinvolgendo diverse istituzioni come il Ministero dell’Ecosocialismo e la comunità locale, per formare squadre di lavoro manuali in grado di raccogliere i rifiuti mediante l’uso di materiale assorbente. Tuttavia, biologi ed ambientalisti, basandosi su immagini satellitari, hanno evidenziato i potenziali rischi per l’ecosistema marino, sostenendo che la chiazza si sarebbe estesa per un’area di 11 km quadrati.