Energia nucleare, Cina: entra in funzione la prima centrale nucleare di quarta generazione nello Shandong

La Cina ha avviato le operazioni commerciali presso un reattore nucleare di nuova generazione, il primo del suo genere al mondo, secondo quanto riferito ieri dai media statali. Rispetto ai reattori precedenti, l’impianto di quarta generazione di Shidaowan, nella provincia settentrionale cinese dello Shandong, è progettato per utilizzare il combustibile in modo più efficiente e migliorare l’economia, la sicurezza e l’impatto ambientale mentre la Cina si rivolge all’energia nucleare per cercare di raggiungere gli obiettivi di emissioni di carbonio.

L’agenzia di stampa Xinhua ha anche affermato che l’impianto con reattore ad alta temperatura e raffreddamento a gas (HTGCR) da 200 megawatt (MW), sviluppato congiuntamente dall’azienda statale Huaneng, dall’Università Tsinghua e dalla China National Nuclear Corporation, utilizza un design modulare. Si tratta di impianti di potenza inferiore a 300 MW che possono essere costruiti fuori sede.

La Cina ha l’obiettivo di produrre il 10% dell’elettricità dal nucleare entro il 2035 e il 18% entro il 2060, ma a settembre di quest’anno non aveva raggiunto l’ obiettivo del 2020 di installare 58 gigawatt di capacità nucleare.