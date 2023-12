L’enigma della nebbia fredda svelato nella Valle di Heber

MeteoWeb

Tra i vari fenomeni atmosferici del mondo, la nebbia emerge come un’entità misteriosa, formandosi e dissipandosi a rasoterra attraverso fluttuazioni nella temperatura e umidità dell’aria che interagiscono con il territorio circostante. Nonostante la sua bellezza, la nebbia rappresenta una minaccia di prim’ordine per la sicurezza nei trasporti, ponendo sfide che i meteorologi stanno ancora cercando di superare.

Come si forma la nebbia?

La Professoressa Zhaoxia Pu dell’Università di Utah ha guidato un’audace iniziativa volta a svelare i segreti della formazione della nebbia, concentrandosi sulle complessità delle valli montane. Nel recente articolo pubblicato dalla American Meteorological Society, il team ha condiviso le scoperte del progetto Cold Fog Amongst Complex Terrain (CFACT), un’indagine pionieristica sul ciclo di vita della nebbia fredda nella pittoresca valle settentrionale dello Utah.

Finanziato con un considerevole contributo di 1,17 milioni di dollari dalla National Science Foundation, questo sforzo collaborativo ha coinvolto esperti di varie discipline, dall’atmosfera all’ingegneria meccanica, con contributi di eminenti scienziati del National Center for Atmospheric Research e dell’Università di Ontario, Canada.

Incidenti aerei, collisioni automobilistiche e interruzioni nelle operazioni dei traghetti sono solo alcune delle minacce legate alla ridotta visibilità causata dalla nebbia. Negli Stati Uniti, tra il 1995 e il 2004, ben 13.720 vite sono state perse in incidenti correlati alla nebbia. La ricerca mira a migliorare le previsioni della nebbia, diventando cruciale per incrementare la sicurezza dei viaggi.

Heber Valley

Il cuore della previsione meteorologica attuale, basato su modelli di previsione numerica del tempo (NWP), si scontra con sfide significative nella previsione della nebbia. Pu e il suo team intendono rivoluzionare questa prospettiva sfruttando i dati raccolti durante uno studio di sette settimane nell’inverno del 2022 nella Valle di Heber.

“Heber Valley, situata a circa 80 chilometri a sudest di Salt Lake City, si è rivelata il set ideale per il nostro studio“, afferma la Professoressa Pu. Circondata dalle maestose Montagne Wasatch e incorniciata da due importanti laghi sul fiume Provo, la valle ha offerto il contesto perfetto per indagare sulla nebbia in un ambiente montano classico. La finestra di studio coincideva con il periodo più nebbioso dell’anno, rendendo il quadro completo per le ricerche.

Le intricacies della formazione della nebbia nella valle rappresentano il connubio tra topografia e processi atmosferici. Durante le notti invernali, mentre il suolo si raffredda, l’aria densa e fredda discende dalle cime delle montagne, raccogliendosi nelle valli attraverso il fenomeno noto come “drenaggio dell’aria fredda“. Man mano che la temperatura dell’aria si avvicina al punto di rugiada, la nebbia inizia a sorgere e raggiunge la massima densità all’alba quando le temperature superficiali sono al minimo.

La nebbia fredda

Lo studio ha posto particolare attenzione sulla nebbia fredda, che si forma in temperature di congelamento al di sotto di 0°C. Osservando da vicino la formazione e la dissoluzione di varie tipologie di nebbia, i ricercatori stanno cercando di svelare le condizioni meteorologiche e i processi fisici alla base della formazione della nebbia.

Per il progetto CFACT, il team ha allestito due stazioni principali di raccolta dati, una vicino al Deer Creek Reservoir e l’altra lungo il fiume Provo. Posizionate strategicamente nei punti bassi della valle, dove la densità della nebbia è più accentuata, queste stazioni erano dotate di torri alte 30 metri e di un insieme di strumenti che catturavano una vasta gamma di dati meteorologici, tra cui umidità, vento, visibilità, temperatura, profondità della neve e umidità del suolo.

La raccolta intensiva di dati, svolta attraverso nove periodi di osservazione intensiva su un arco di sette settimane, ha prodotto un set completo di dati, inclusi profili radiosondaggi ad alta frequenza, profili di palloni ancorati, profili termo-dinamici e del vento da rilevamento remoto, osservazioni meteorologiche in superficie e misurazioni microfisiche e aerosol.

Inversioni termiche

Oltre agli IOP dedicati alla nebbia, lo studio ha fornito preziose intuizioni su inversioni termiche vicino alla superficie, formazione di cristalli di ghiaccio, advezione e trasporto di umidità e strati limite stabili su terreni complessi, tutti fattori cruciali legati alla formazione della nebbia.

Mentre la cortina di incertezza che avvolge la previsione della nebbia comincia a diradarsi, questa ricerca innovativa nella Valle di Heber getta le basi per viaggi più sicuri e affidabili nelle regioni soggette alla nebbia.