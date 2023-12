L’ESA annuncia due nuovi direttori, Laurent Jaffart e Marco Ferrazzani

MeteoWeb

Due nuovi direttori sono stati nominati dai 22 Stati membri dell’ESA durante la riunione odierna del Consiglio: Laurent Jaffart sarà il prossimo Director of Connectivity and Secure Communications, mentre Marco Ferrazzani assumerà il ruolo di Director of Internal Services.

Laurent Jaffart dovrebbe entrare a far parte dell’ESA nel primo semestre del 2024 da Airbus, dove è attualmente Vice President e Head of Strategy, Corporate and New Business Development for Space Systems. Dirige team transnazionali in Francia, Germania e Regno Unito. Ha conseguito un Master in National Resources Strategy presso la National Defense University di Washington DC, un Master in Business Administration presso l’ex ESC Reims (Reims Management School – Francia) e un altro presso la Dublin City University, e una laurea in European Business and Technology presso l’Università di Brighton nel Regno Unito.

Marco Ferrazzani è attualmente Senior Legal Counsel presso l’ESA, incarico che ricopre dal 2021. Assumerà la sua nuova posizione il 1° aprile 2024, dopo aver ricoperto vari incarichi all’interno dell’ESA da quando è entrato a far parte dell’agenzia nel 1988. Ha conseguito un dottorato di ricerca in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli e ha completato periodi di studi post-dottorato presso la Georgetown University e la Harvard Law School. Tra il 2005 e il 2006 ha proseguito gli studi presso l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale IHEDN, École militaire, Parigi. È autore di numerose pubblicazioni e ha tenuto conferenze in varie conferenze e università sulle leggi dello Spazio.

Laurent Jaffart sostituirà Francisco Javier Benedicto Ruiz, e Marco Ferrazzani sostituirà Jean Max Puech.

Il Consiglio dell’ESA ha inoltre approvato il rinnovo del mandato di Josef Aschbacher come Direttore Generale dell’ESA per un ulteriore periodo di 4 anni a partire dal 1° marzo 2025. Josef Aschbacher è stato nominato dal Consiglio, il 17 dicembre 2020, direttore generale per un periodo iniziale di 4 anni, a partire dal 1º marzo 2021. Con questa proroga del suo mandato, il Consiglio rinnova la sua fiducia nella capacità di Josef Aschbacher di guidare l’ESA ad affrontare le attuali sfide per l’Europa nello Spazio, nonché di accompagnare la trasformazione dell’ESA per rafforzare la sua capacità di affrontare tali sfide.