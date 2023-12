Escursionista si smarrisce per la nebbia, ritrovato sulle Apuane

MeteoWeb

A causa della visibilità compromessa dalla nebbia, un escursionista di 34 anni si è smarrito sulle Alpi Apuane, richiedendo l’intervento del Soccorso Alpino di Massa (Massa Carrara) nella notte. L’escursionista, dopo avere completato la ferrata del Monte Contrario, durante la discesa verso il sentiero dei Pradaccetti, ha perso la traccia del percorso e si è ritrovato in un canalone, incapace di orientarsi. Invece di risalire, si è trovato bloccato sul lato opposto.

Una squadra, affiancata da un vigile del fuoco, ha percorso la Lizza degli Alberghi per raggiungere una posizione da cui i tecnici del Soccorso Alpino si sono calati nel canale. Successivamente, in arrampicata dal basso, hanno raggiunto l’escursionista. I soccorritori lo hanno messo in sicurezza, calato nuovamente nel canalone e lo hanno fatto risalire sul versante corretto, per poi scortarlo a valle.

Il Soccorso Alpino ha sottolineato che le condizioni meteorologiche non erano idonee per un’escursione del genere, poiché la visibilità era compromessa dalla nebbia fin dalla mattina. Si è evidenziato che la pianificazione di un’escursione non può ignorare la valutazione delle condizioni meteorologiche, che, soprattutto sulle Alpi Apuane, possono subire improvvisi e rapidi cambiamenti.