Escursionisti dispersi nel Cuneese: ricerche sospese, operazioni ostacolate dalla neve | FOTO

Due escursionisti sono dispersi sopra i Bagni di Vinadio, nelle montagne del Cuneese. Per la giornata di oggi, le operazioni di ricerca vengono interrotte senza alcun esito. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese hanno lavorato sotto una fitta nevicata e le operazioni riprenderanno domattina nella speranza che le condizioni meteo in miglioramento consentano anche una perlustrazione con gli elicotteri. La nevicata in corso ha complicato anche il lavoro dei cani molecolari saliti in quota.

Questa mattina, i Carabinieri hanno individuato l’automobile dei due escursionisti parcheggiata in borgata San Bernolfo. Poiché i due non hanno comunicato il proprio itinerario e non sono rintracciabili al telefono cellulare, le operazioni di ricerca del Soccorso Alpino si è concentrato su tre percorsi in quota verso il Monte Laroussa, i Laghi Lausfer e la Rocca di San Bernolfo. I sentieri sono stati battuti da una ventina di tecnici.