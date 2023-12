Coppia di escursionisti bloccati sulla Maiella salvata con l’elicottero dall’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Si è concluso con successo stanotte il soccorso di due escursionisti in zona monte Maiella da parte dell’85° Centro SAR di Pratica di Mare. Nella serata di ieri un elicottero HH-139B, in servizio di prontezza nazionale per la ricerca ed il soccorso, è stato allertato dalla sala operativa del Centro SAR per effettuare la ricerca di una coppia, un uomo e una donna, che avevano contattato i soccorsi perché bloccati nella zona montuosa della Maiella. La richiesta è pervenuta alla Sala Operativa tramite la delegazione abruzzese del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).

L’equipaggio si è portato rapidamente sul punto in cui la coppia era bloccata dove, a causa delle forti raffiche di vento e della scarsa visibilità, ha dovuto effettuare più tentativi di avvicinamento al punto di recupero.

Grazie all’esperienza maturata in numerose missioni di ricerca e soccorso in zone impervie, nonché all’ausilio dei visori notturni, l’equipaggio è riuscito ad atterrare in prossimità dei due escursionisti. Da qui, lo specialista aerosoccorritore ha raggiunto via terra la coppia, ormai in condizioni di ipotermia, per poi condurla all’elicotterro.

Una volta a bordo, i due sono stati subito riscaldati con coperte termiche d’emergenza ed immediatamente trasportati all’aeroporto di Pescara, dove un’equipe medica li ha portati in ambulanza presso una struttura ospedaliera.

L’equipaggio è poi rientrato alla base operativa per riprendere il servizio di prontezza nazionale.

L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari).