Escursionisti salvati nella notte sulla Maiella, bloccati a 2mila metri da ieri

Recuperati in buone condizioni i 2 escursionisti rimasti bloccati in montagna a oltre 2000 metri sul versante chietino della Maiella dal pomeriggio di ieri. A causa di un problema alla gamba della donna, non sono più riusciti a proseguire la discesa con il buio e le difficili condizioni meteo che hanno poi complicato il recupero da parte dei soccorritori. Solo dopo le 23 di ieri sera l’aereo Sar dell’Aeronautica Militare ha raggiunto la zona e recuperato gli escursionisti. La donna 47enne di Guardiagrele e l’uomo 69enne di Lanciano sono stati poi portati in ospedale con problemi di ipotermia.