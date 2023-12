Astronomia, esperta: “uno sguardo oltre l’alba cosmica con l’Einstein Telescope”

MeteoWeb

L’Einstein Telescope che l’Italia si candida a ospitare in Sardegna “sarà un motore di sviluppo e innovazione, una grande opportunità per il territorio e per la ricerca, perché ci permetterà di scrutare oltre l’alba cosmica, cioè il periodo di formazione delle prime stelle, per ‘ascoltare’ i deboli segnali dell’universo primordiale e scoprire se in quell’epoca c’erano già dei buchi neri e come si sono formati”. Lo dice Alessandra Buonanno, direttrice dell’Istituto Max Planck per la Fisica Gravitazionale di Potsdam (Germania) e Premio Balzan 2021, protagonista al Planetario di Milano della Annual Balzan Lecture 2023 dal titolo ‘Gravitational-Wave Astronomy: exploring the Dark Universe’.

La conferenza è organizzata dalla Fondazione Internazionale Balzan ‘Premio’ e dal Civico Planetario di Milano Ulrico Hoepli, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale dei Lincei, delle Accademie svizzere delle scienze e del Comune di Milano.

“Per il prossimo decennio – afferma Bonanno – ci attendiamo grandi scoperte, anche del tutto inattese, grazie ai futuri osservatori di onde gravitazionali a terra, come l’Einstein Telescope e l’americano Cosmic Explorer, ma anche la missione Lisa dell’Agenzia Spaziale Europea, a cui l’Italia partecipa attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana. Grazie alla maggiore sensibilità degli strumenti potremo analizzare un numero sempre maggiore di eventi, e alcuni verranno osservati in maniera così precisa che potremo usarli per mettere alla prova la relatività generale di Einstein. Potremo rilevare le onde gravitazionali di sistemi binari di nane bianche, ma soprattutto potremo vedere nuove classi di buchi neri, come quelli con una massa fino a mille volte quella del Sole, e studiare buchi neri di milioni di masse solari, come quello al centro della nostra galassia“.