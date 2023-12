Eurostar, ripreso il traffico ferroviario dopo gli allagamenti ma previsti ritardi

MeteoWeb

Il servizio ferroviario di Eurostar è ripreso questa mattina dopo la cancellazione di tutti i treni da e per Londra nella giornata di ieri a causa dell’allagamento di due tunnel nel sud dell’Inghilterra. Attualmente almeno uno dei tunnel nel Kent è aperto al traffico. Il primo treno Eurostar è partito dalla stazione londinese di St. Pancras poco dopo le 8:00 ora locale (le 9:00 in Italia). La compagnia ha comunque avvertito i passeggeri in partenza dalla capitale britannica che oggi potrebbero verificarsi ritardi a causa di “alcune limitazioni di velocità in vigore al mattino”.

Secondo le stime della società, lo stop di ieri ha colpito oltre 30.000 passeggeri su entrambe le sponde della Manica. Le cancellazioni hanno provocato enormi disagi in uno dei fine settimana più affollati dell’anno per i viaggiatori che avevano programmato gli spostamenti per le celebrazioni del Capodanno.

La tempesta Gerrit, che mercoledì 27 dicembre ha colpito il Regno Unito, ha causato forti venti e piogge torrenziali che hanno messo in forte difficoltà i trasporti. Ieri, la British Airways è stata costretta a cancellare una ventina di voli.