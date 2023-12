“Facciamo Scienze Festival”: studiosi di fama mondiale parlano di fisica, cosmologia e salute al Liceo di Rosarno

MeteoWeb

Domani, venerdì 15 dicembre, presso il Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno (Reggio Calabria) si terrà la manifestazione “Facciamo Scienze Festival” che vedrà la partecipazione di studiosi di fama mondiale. Durante l’arco della giornata, si terranno numerosi seminari: dalle 9:30 alle 12 si parlerà di inquinamento e salute, mentre dalle 15:30 alle 18:30 di fisica e cosmologia. Tra gli studiosi partecipanti, ci sono: il Dott. Salvatore Procopio, fisico dell’ArpaCal, in un intervento dal titolo “La radioattività naturale della Calabria: il Radon e gli effetti sulla salute”; il Prof. Valerio Bocci dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma, in un intervento del titolo “Raggi Cosmici: dalla loro scoperta ai giorni nostri”; Marco Schioppa, Professore presso il Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e INFN Frascati, in un intervento dal titolo “Il mondo dei Quark e le forze che intervengono nelle interazioni tra di loro”; la Prof.ssa Sandra Savaglio, Ordinario di Astronomia Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e INAF, in un intervento dal titolo “Idrogeno: l’infinito cosmo dell’atomo più piccolo”.

Dalle ore 11 alle ore 16, ci sarà spazio per l’osservazione del Sole con i telescopi, mentre alle ore 18, ci sarà l’inaugurazione dell’Osservatorio Astronomico.