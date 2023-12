Fitta nebbia, maxi tamponamento in Turchia: 10 morti e 57 feriti | FOTO

MeteoWeb

In Turchia, un tragico incidente lungo l’autostrada Northern Marmara Highway ha causato almeno 10 vittime e 57 feriti. La collisione a catena ha coinvolto 7 veicoli ed è avvenuta in condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da fitta nebbia e scarsa visibilità. L’incidente ha avuto luogo nella provincia di Sakarya, situata a circa 150 km da Istanbul. Attualmente, le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Secondo quanto dichiarato dal governatore di Sakarya, Yasar Karadeniz, l’incidente ha avuto origine quando un veicolo ha tamponato un camion in condizioni di scarsa visibilità. Almeno 3 autobus interurbani sono stati coinvolti nell’incidente, complicando ulteriormente la situazione.

Le autorità ritengono che alcune vittime abbiano perso la vita nel momento in cui sono uscite dai loro veicoli e sono state colpite da un altro mezzo, ha riferito il governatore Karadeniz. Sette dei feriti si trovano in condizioni gravi.

La polizia e il personale di emergenza sono immediatamente intervenuti, avviando le operazioni di soccorso e lo sgombero dei rottami dal luogo dell’incidente. In questo momento critico, le autorità stanno anche cercando di fornire assistenza e supporto alle vittime e alle loro famiglie, mentre l’intera comunità è sconvolta da questa drammatica tragedia stradale.