Forte ondata di freddo in Marocco attesa a gennaio

Nei prossimi giorni, a gennaio, il Marocco si prepara ad affrontare un’imponente ondata di freddo polare, secondo le previsioni del centro europeo di previsioni meteo a medio termine. Si creeranno infatti le condizioni per la formazione di una corrente polare, esercitando un impatto significativo sulle temperature del Paese nordafricano. Una vasta massa d’aria fredda è destinata a spingersi verso il Sud Europa e la regione nordoccidentale africana, con un’influenza prolungata nel tempo.

Le previsioni indicano la possibilità di temperature che raggiungeranno valori inferiori allo zero, accompagnate da forti piogge o neve. Questo fenomeno aumenta il rischio di inondazioni, con potenziali conseguenze dannose per la popolazione e l’agricoltura locali. La situazione meteorologica si configura, quindi, come una sfida significativa per il Marocco, richiedendo precauzioni e misure preventive per mitigare gli effetti avversi sul territorio e sulla vita quotidiana della popolazione.