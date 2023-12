Forti piogge innescano frana in Congo: almeno 4 morti e 20 dispersi

MeteoWeb

Nella notte, forti piogge hanno innescato una frana nel Congo orientale che ha ucciso almeno quattro persone e lasciato dispersi almeno altre 20, ha detto un funzionario locale. La frana si è verificata vicino alla città di Kamituga, nella provincia del Sud Kivu, secondo il vicesindaco Alexandre Ngandu Kamundala. Circa 25 persone, per lo più minatori, si stavano riparando dalla pioggia in una capanna quando la frana li ha colpiti, trascinandoli nel fiume sottostante, ha detto Kamundala. “Cinque persone sono state salvate per un pelo e altre 20 sono state travolte dalle acque. Sono stati trovati quattro corpi senza vita”, ha detto Kamundala. È in corso un’operazione di ricerca e salvataggio per ritrovare i dispersi.

Nel 2020, almeno 50 persone nella stessa città di Kamituga sono morte in una frana che ha colpito la loro miniera d’oro. Gli incidenti mortali sono comuni nelle numerose miniere non regolamentate del Congo, e molti di essi non vengono denunciati a causa delle loro posizioni remote su colline e foreste.