Grossa frana crea grandi onde nel Lago di Garda: interessata una strada costiera | FOTO e VIDEO

Incredibile frana sul Lago di Garda. Il grosso movimento franoso si è staccato dalle montagne di Tremosine, nel Bresciano, e ha interessato una strada costiera sul lago. Gran parte dei massi sono finiti nelle acque del lago, dove hanno provocato grosse onde. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe, un’Unità di Comando Locale (U.C.L.), specialisti dell’Urban Search and Rescue (U.S.A.R.), specialisti del soccorso acquatico del comando di Trento con un’unità navale e gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia con un elicottero. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.

