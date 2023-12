Freddo e neve in Germania: 160 voli cancellati a Monaco di Baviera

MeteoWeb

Grossi disagi al traffico aereo in Germania a causa del maltempo. In particolare, circa 160 decolli e atterraggi sono stati o verranno cancellati all’aeroporto di Monaco di Baviera, a causa del gelo e della neve sulle piste. Ad oggi, sono stati cancellati i voli Lufthansa per Berlino e Amburgo. Cancellati anche i voli per Basilea, Tolosa, Danzica, Stoccarda, Lussemburgo, Londra e Dresda. I passeggeri sono invitati a contattare la propria compagnia aerea per avere informazioni su eventuali cancellazioni.

Secondo il servizio meteorologico tedesco (DWD), oggi e domani, sabato 2 dicembre, nevicherà abbondantemente e sono possibili ulteriori cancellazioni. Sabato sera sulle Alpi, nelle Prealpi e nella Bassa Baviera meridionale cadranno fino a 40 centimetri di neve fresca. Gli esperti prevedono temperature fino a -12°C per domenica notte sulle Alpi. Le nevicate, successivamente, dovrebbero attenuarsi, ma è prevista una fitta nuvolosità.