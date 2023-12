Freddo in Trentino Alto Adige, temperature in picchiata: -20°C a San Giacomo in Val di Vizze

MeteoWeb

Temperature in picchiata in tutto il Trentino Alto Adige, dove all’alba i valori termici erano sotto lo zero. Bolzano e Trento si sono svegliate con la colonnina di mercurio a -1°C. Secondo il meteorologo della provincia altoatesina Dieter Peterlin, il centro abitato più freddo oggi è San Giacomo in Val di Vizze, a 1.440 metri, dove la minima della notte è scesa a -20°C, valore seguito da Predoi a -16°C e Sesto a -15°C. “A causa dell’addensarsi della nuvolosità fa freddo anche di giorno, con gelate permanenti in gran parte dell’Alto Adige, solo qualche grado in più in Val d’Adige,” spiega l’esperto.

