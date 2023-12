Freddo, vento forte e tanta neve: il Nord della Grecia si veste di bianco | FOTO

MeteoWeb

Condizioni meteo prettamente invernali in Grecia, con basse temperature, vento forte e tanta neve. Forte maltempo ha caratterizzato la giornata di ieri, con pioggia e fiocchi che hanno interessato molte aree. Nella Grecia settentrionale molte zone si sono vestite di bianco. A Florina gli spazzaneve sono in campo per tenere aperte le strade, lo sgombero della neve è intenso anche in Tessaglia, mentre nel centro di Atene l’asfalto ha inghiottito un taxi quando il manto stradale ha ceduto.

I fenomeni proseguiranno anche nelle prossime ore: oggi sono attesi venti tempestosi da Nord, fino a mezzogiorno nell’Egeo settentrionale e fino a notte nell’Egeo centrale e meridionale. Gelo è atteso nella Grecia settentrionale, localmente forte nel Nord/Ovest.

Il maltempo sta assediando da venerdì sera la Macedonia Occidentale: nella piazza centrale di Florina lo scenario è magico con gli alberi ricoperti di bianco, creando un’atmosfera natalizia. A Imathia le prime nevicate sono state occasione per foto e giochi. Dalle prime ore di ieri mattina ha nevicato nel comune di Eordaia, nella Macedonia occidentale. A Metsovo in serata la nevicata è stata intensa.

Ha piovuto con intensità da venerdì sera ad Atene: un tassista che guidava alle 5 del mattino si è sentito improvvisamente “inghiottito”. Il taxi è finito in una voragine: il traffico è stato bloccato e sul corso sono giunti in breve tempo i soccorritori.

A causa del forte vento si sono verificati disagi in diversi porti del Paese e la navigazione è stata vietata. Nelle prossime ore, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, si registrerà ancora neve, pioggia e temporali, mentre la temperatura scenderà di 6-8°C.