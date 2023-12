La frontiera felina: la NASA invia video di gatti dallo Spazio profondo

MeteoWeb

La NASA ha annunciato di aver utilizzato un sistema di comunicazione laser all’avanguardia su una sonda a 31 milioni di km dalla Terra per inviare un video di gatti ad alta definizione. Il miagolio di 15 secondi con un soriano arancione di nome Taters è il primo ad essere trasmesso in streaming dallo Spazio profondo e dimostra che è possibile trasmettere le comunicazioni a velocità di dati elevata, necessarie per supportare missioni complesse come l’invio di esseri umani su Marte.

Il video è stato trasmesso sulla Terra utilizzando un ricetrasmettitore laser sulla sonda Psyche, che sta viaggiando verso la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove per esplorare un misterioso oggetto dal nome omonimo ricco di metalli. Quando ha inviato il video, il veicolo si trovava a 80 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Il segnale codificato nel vicino infrarosso è stato ricevuto dal telescopio Hale presso l’Osservatorio Palomar del Caltech nella contea di San Diego, e da lì inviato al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel Sud della California.

“Uno degli obiettivi è dimostrare la capacità di trasmettere video a banda larga per milioni di chilometri. Niente su Psyche genera dati video, quindi di solito inviamo pacchetti di dati di test generati casualmente,” ha affermato Bill Klipstein, project manager della demo tecnologica presso JPL. “Per rendere questo evento significativo ancora più memorabile, abbiamo deciso di collaborare con i designer del JPL per creare un video divertente, che catturi l’essenza della demo come parte della missione Psyche“.

Le missioni spaziali si affidano tradizionalmente alle onde radio per inviare e ricevere dati, ma lavorare con i laser può aumentare la velocità dei dati da 10 a 100 volte.

Il video ultra-HD ha impiegato 101 secondi per essere inviato sulla Terra alla velocità in bit massima del sistema di 267 megabit al secondo, più veloce della maggior parte delle connessioni a banda larga domestiche.

“In effetti, dopo aver ricevuto il video a Palomar, è stato inviato al JPL tramite Internet e la connessione era più lenta del segnale proveniente dallo Spazio profondo“, ha spiegato Ryan Rogalin, del JPL.

Allora perché un video di gatti? Innanzitutto, c’è il legame storico, ha affermato il JPL. Quando l’interesse americano per la televisione iniziò a crescere negli anni ’20, una statua di Felix il gatto fu trasmessa come immagine di prova. Anche se i gatti non possono rivendicare il titolo di migliori amici dell’uomo, pochi possono contestare la loro posizione numero uno quando si tratta di video su Internet e di cultura dei meme.

Caricata prima del lancio, la clip mostra Tabby, l’animale domestico di un dipendente del JPL, che insegue una luce laser su un divano, con sovrapposti grafici di prova. Questi includono il percorso orbitale di Psyche e informazioni tecniche sul laser e sulla velocità in bit dei dati.

Sebbene la trasmissione laser sia stata dimostrata nell’orbita terrestre bassa e fino alla Luna, con la missione Psyche per la prima volta che viene dispiegata nello Spazio profondo. Puntare un raggio laser da milioni di km di distanza richiede un “puntamento” estremamente preciso, un importante ostacolo tecnico che i team di ingegneri hanno dovuto risolvere.

La dimostrazione tecnologica deve anche compensare il fatto che nel tempo impiegato dalla luce per viaggiare dalla sonda alla Terra, sia il veicolo che il pianeta si saranno spostati, quindi i laser di uplink e downlink devono adattarsi di conseguenza al cambiamento.