Galaxy S24 Ultra: anticipazioni sull’ultimo capolavoro Samsung

MeteoWeb

Il mondo degli smartphone è in fermento all’approccio dell’evento di presentazione dei tanto attesi Galaxy S24 di Samsung, programmato per tra circa un mese a San Jose, in California. Le voci di corridoio si intensificano, i leak si moltiplicano, e il nuovo flagship della casa sudcoreana si profila come un autentico capolavoro di innovazione tecnologica. Scopriamo insieme le ultime anticipazioni sul Galaxy S24 Ultra, il gioiello della prossima generazione di dispositivi mobili.

Funzionalità fotografiche avanzate

Il Galaxy S24 Ultra è destinato a introdurre un sistema di elaborazione delle immagini all’avanguardia, promettendo maggiore realismo, nitidezza superiore e una regolazione più accurata della saturazione. L’obiettivo è ottenere immagini naturali, sfuggendo ai colori eccessivamente vivaci spesso associati alle fotocamere degli smartphone Samsung.

Intelligenza Artificiale on device

Una delle innovazioni principali riguarda l’introduzione dell‘intelligenza artificiale generativa “on device” nel Galaxy S24 Ultra. Questa tecnologia consentirà al dispositivo di eseguire operazioni avanzate, come la traduzione dei messaggi e la composizione di e-mail, migliorando l’interazione utente e le funzionalità del dispositivo.

Materiali e design raffinati

Samsung punta sull’innovazione anche dal punto di vista dei materiali, utilizzando il titanio per la scocca del Galaxy S24 Ultra. Nonostante l’abbandono dei display curvati, il dispositivo manterrà un profilo leggermente curvato per garantire un’ergonomia superiore.

Colori e configurazioni di memoria

Lo store Samsung offrirà tre nuove tonalità per il Galaxy S24 Ultra: grigio, arancio scuro e verde pastello. Riguardo alle configurazioni di memoria, il dispositivo sarà disponibile con 12 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Specifiche tecniche

Gli ultimi leak hanno svelato specifiche dettagliate per l’intera gamma Galaxy S24:

S24 Ultra:

display: AMOLED LTPO 6,8″ WQHD+, schermo piatto leggermente curvo ai bordi

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

RAM: 8 o 12 GB

RAM: 8 o 12 GB interfaccia utente: One UI 6.1 su base Android 14

funzionalità AI: Galaxy AI basato su Samsung Gauss

sblocco: lettore di impronte digitali in display

sblocco: lettore di impronte digitali in display fotocamere:

anteriore: 12 MP

posteriori:

200 MP principale ISOCELL HP2SX

10 MP teleobiettivo zoom 3x

50 MP teleobiettivo zoom 5x

12 MP ultra grandangolare

anteriore: 12 MP posteriori: 200 MP principale ISOCELL HP2SX 10 MP teleobiettivo zoom 3x 50 MP teleobiettivo zoom 5x 12 MP ultra grandangolare resistenza: IP68

batteria: 5.000 mAh

ricarica: 45 watt

S24 Plus:

display: AMOLED 6,7″ WQHD+, 120 Hz, 2.500 nit

SoC: Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400 a seconda del mercato

RAM: 8 o 12 GB

batteria: 4.900 mAh

ricarica: 45 W

dimensioni: 158,5 x 75,9 x 7,75 mm

S24:

display: AMOLED 6,2″ FHD+, 120 Hz, 2.500 nit

SoC: Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400 a seconda del mercato

RAM: 8 GB

batteria: 4.000 mAh

ricarica: 25 W

dimensioni: 147 x 70,6 x 7,6 mm

peso: 168g

Con l’evento di presentazione sempre più vicino, i Galaxy S24 promettono di essere esponenti di spicco nell’industria degli smartphone, unendo innovazione tecnologica e design raffinato. L’ufficialità di queste indiscrezioni sarà confermata solo al momento del lancio, ma finora tutto suggerisce che Samsung stia preparando il terreno per ridefinire gli standard del settore nel 2024.