Ora non si può neanche respirare: “i gas che espiriamo contribuiscono al riscaldamento globale”, lo studio

Gli scienziati, tra le altre cose, ci chiedono di mangiare meno carne o andare in bicicletta invece di guidare l’auto per combattere il riscaldamento globale. Ma respirare di meno no; questo non possono chiedercelo. Un nuovo studio sostiene, infatti, che i gas presenti nell’aria espirata dai polmoni umani stanno alimentando il riscaldamento globale. Il metano e il protossido di azoto presenti nell’aria espirata rappresentano fino allo 0,1% delle emissioni di gas serra del Regno Unito, dicono gli scienziati. E questo senza contare nemmeno il gas che viene rilasciato da rutti e peti, o le emissioni che provengono dalla nostra pelle senza che ce ne accorgiamo.

Il nuovo studio, pubblicato su PLOS ONE, è stato condotto dal Dottor Nicholas Cowan, fisico dell’atmosfera presso il Centro britannico di ecologia e idrologia di Edimburgo. “Il respiro umano esalato può contenere piccole ed elevate concentrazioni di metano (CH 4 ) e protossido di azoto (N 2 O), che contribuiscono entrambi al riscaldamento globale”, dicono il Dott. Cowan e i suoi colleghi.

Gli esseri umani inspirano ossigeno ed espirano anidride carbonica. Quando inspiriamo, l’aria entra nei polmoni e l’ossigeno da quell’aria si sposta nel sangue, mentre l’anidride carbonica (CO 2 ), un gas di scarto, si sposta dal sangue ai polmoni e viene espirato. Con le piante è il contrario; le piante utilizzano la CO 2 per creare ossigeno come sottoprodotto (nel processo noto come fotosintesi).

Ogni persona espira CO 2 , ma nel loro nuovo studio i ricercatori si sono concentrati sul metano e sul protossido di azoto. Questi due sono entrambi potenti gas serra, ma poiché vengono espirati in quantità molto minori, il loro contributo al riscaldamento globale potrebbe essere stato trascurato. Inoltre, le piante assorbono essenzialmente tutta la CO 2 emessa nel respiro umano, quindi “il contributo della CO 2 nel respiro umano al cambiamento climatico è essenzialmente pari a zero“, ha detto il Dott. Cowan al MailOnline. Lo stesso non si può dire per il metano e il protossido di azoto, poiché le piante non utilizzano questi gas nella fotosintesi.

Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato le emissioni di metano e protossido di azoto nel respiro umano di 104 volontari adulti della popolazione del Regno Unito. I partecipanti dovevano fare un respiro profondo e trattenerlo per cinque secondi, quindi espirare in un sacchetto di plastica sigillabile. Sono stati raccolti un totale di 328 campioni di respiro e per ogni partecipante sono stati registrati dettagli come età, sesso e preferenze alimentari. Dopo aver analizzato i campioni, i ricercatori hanno scoperto che il protossido di azoto veniva emesso da tutti i partecipanti, ma il metano era presente nel respiro solo del 31% dei partecipanti. I ricercatori affermano che coloro che non espirano metano nel respiro rischiano comunque di “liberare il gas nella flatulenza”.

È interessante notare che le persone con metano nell’aria espirata avevano maggiori probabilità di essere donne e di età superiore ai 30 anni, ma i ricercatori non sono sicuri del perché.

Le concentrazioni dei due gas nei campioni complessivi hanno consentito ai ricercatori di stimare che la percentuale delle emissioni del Regno Unito provenienti dal respiro era 0,05% per il metano e 0,1% per il protossido di azoto. Il Dottor Cowan sottolinea che ciascuna di queste percentuali si riferisce specificamente ai rispettivi gas e non a tutte le emissioni di gas serra del Regno Unito nel loro complesso. I ricercatori non sono riusciti a trovare alcun legame tra i gas nel respiro e la dieta.

Gli esperti sottolineano che il loro studio ha esaminato solo i gas serra presenti nel respiro e quindi la ricerca non fornisce una stima complessiva dell’impronta delle emissioni di una persona. Secondo gli autori, le emissioni di metano e protossido di azoto vengono “generalmente ignorate nella maggior parte dei monitoraggi ambientali” in quanto considerate trascurabili. Tuttavia, ulteriori studi sulle emissioni umane di questi gas – non solo dal nostro respiro – potrebbero rivelare di più sugli “impatti dell’invecchiamento della popolazione e del cambiamento delle diete”, afferma il team.

All’interno del corpo umano, il gas metano è prodotto da microrganismi chiamati metanogeni, che colonizzano il nostro tratto digestivo. Il metano passa nel sangue e viene trasportato ai polmoni dove può essere espirato. Nel frattempo, i batteri nell’intestino e nella cavità orale trasformano i nitrati presenti nel cibo e nell’acqua in protossido di azoto, che fuoriesce anche nel respiro umano.