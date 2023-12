Una geologa della NASA apre la strada alle costruzioni sulla Luna: “così costruiremo strutture sul satellite”

MeteoWeb

La Luna è tornata ad essere l’obiettivo spaziale principale ma questa volta, l’intento della comunità scientifica è quello di sviluppare basi permanenti sul nostro satellite naturale, in modo da poterlo sfruttare poi come trampolino verso il prossimo grande obiettivo, ossia Marte. La geologa Jennifer Edmunson è il project manager del progetto MMPACT (Moon-to-Mars Planetary Autonomous Construction Technology) presso il Marshall Space Flight Center della NASA. Attraverso MMPACT, il Marshall Space Flight Center sta lavorando con partner commerciali e il mondo accademico per sviluppare e testare la tecnologia robotica che un giorno utilizzerà il suolo lunare e la tecnologia di stampa 3D per costruire strutture sulla Luna.

“È fenomenale vedere lo sviluppo dei diversi materiali su cui abbiamo lavorato”, ha affermato Edmunson. “Abbiamo iniziato con tutta questa gamma di materiali e ora ci chiediamo, ‘OK, qual è il migliore per la nostra prova di concetto?'”. La NASA mira a una missione di dimostrazione di concetto per convalidare la tecnologia e le capacità entro la fine di questo decennio. Questa missione comporterebbe un viaggio sulla Luna per creare un elemento rappresentativo di una piattaforma di atterraggio.

Edmunson si è unita a diversi altri scienziati per un viaggio a Stillwater, nel Montana, all’inizio di quest’anno. È noto che Stillwater ha rocce come quelle trovate sulla Luna. MMPACT mira a costruire infrastrutture lunari utilizzando i materiali facilmente disponibili sul satellite. Questo processo, noto come utilizzo delle risorse in situ, consente agli ingegneri della NASA di utilizzare la regolite lunare, minerali di silicato a grana fine che si ritiene siano disponibili in uno strato compreso tra 3 e 21 metri di profondità sulla superficie lunare, per costruire diverse strutture ed elementi infrastrutturali. Tuttavia, la regolite non può essere utilizzata come cemento qui sulla Terra, poiché non si solidificherebbe in un ambiente a bassa pressione. Quindi, Edmunson e il suo team stanno ora esaminando le microonde e la tecnologia laser per riscaldare la regolite e creare materiali da costruzione solidi.

Dopo aver costruito con successo una piattaforma di atterraggio a grandezza naturale sulla Luna, MMPACT si concentrerà probabilmente su una struttura verticale, come un garage, un habitat o un rifugio sicuro per gli astronauti. “Le possibilità sono infinite”, ha detto Edmunson. “Il potenziale per l’utilizzo di materiali diversi per applicazioni diverse è enorme. C’è davvero una ricchezza di opportunità per chiunque voglia giocare sul campo, davvero”.

Edmunson spera di ottenere prima più regolite lunare, poiché la NASA sta ancora lavorando con campioni delle missioni Apollo e simulanti basati su tali campioni. La geologa non vede l’ora che Artemis riporti campioni da diverse parti della superficie lunare perché ciò fornirà al suo team un campione più ampio di campioni di regolite da analizzare. “Vogliamo saperne di più sulle diverse posizioni sulla Luna“, ha detto. “Dobbiamo comprendere le differenze e il modo in cui ciò potrebbe influenzare i nostri processi”.

Comprendere ciò renderà più semplice non solo la costruzione di piattaforme di atterraggio e habitat, ma anche la costruzione di strade e l’avvio di un’economia lunare, ha affermato Edmunson. “Voglio che ci siano strutture sufficienti per rendere le cose sicure per l’equipaggio, quindi se vogliamo costruire un hotel sulla Luna, potremmo”, ha detto. “Voglio che la scienza progredisca, cose come costruire un radiotelescopio sul lato nascosto della Luna. Voglio maggiori informazioni su più siti diversi sulla Luna, in modo da poter comprendere meglio come si è formata la Luna e la storia della Luna. Abbiamo solo scalfito la superficie lì”.

Ci sono parti della Luna che possono essere esplorate in dettaglio solo visitandole di persona, ha spiegato Edmunson, che è entusiasta di lavorare al Marshall Space Flight Center della NASA poiché tale esplorazione sarà resa possibile. “È fantastico far parte di tutto questo. Onestamente, è il motivo per cui mi alzo dal letto la mattina”, ha detto. “Sono nata nel ’77, quindi mi sono persa gli sbarchi sulla Luna dell’Apollo. Mi piacerebbe vedere gli esseri umani sulla Luna nel corso della mia vita, e su Marte sarebbe semplicemente fantastico”.