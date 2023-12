Giorgia Meloni sta male: “a letto e al buio da due giorni”, diagnosticata la sindrome otolitica

MeteoWeb

Un problema di otoliti che l’ha costretta “a letto e al buio” per quasi due giorni: è questa la causa dell’indisposizione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di ieri un otorino l’ha visitata a casa, ha diagnosticato la “sindrome otolitica” e le ha eseguito “la manovra” per risolvere la situazione. Ora il premier è “già in via di miglioramento“: con “il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono“.

Inizialmente, spiegano i collaboratori della premier, si era pensato a “postumi dell’influenza” perché il premier “da un paio di giorni soffriva di nausea, vertigini“. Si è poi pensato alla “labirintite“. All’esito della visita effettuata a casa, l’otorino ha riscontrato invece la “vertigine posizionale parossistica benigna“, cioè il problema agli otoliti, che presenta sintomi simili. “Già questa mattina, dopo la manovra e con il collare che le impedisce movimenti” bruschi, “si è alzata ed è in fase di miglioramento“. Servirà, aggiungono, ancora qualche giorno “per precauzione“.

La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già rinviata due volte per i suoi problemi di salute, si terrà “il 4 gennaio alle 11, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti“.

Gli Otoliti: strutture minuscole con un enorme impatto sul nostro equilibrio

Gli otoliti, spesso chiamati anche otoconia o cristalli dell’orecchio, sono strutture minuscole e fondamentali all’interno del nostro sistema vestibolare, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio e la stabilità durante i movimenti del corpo. Questi piccoli cristalli si trovano nell’orecchio interno e hanno un’enorme importanza nella nostra vita quotidiana, anche se spesso non ne siamo consapevoli.

Anatomia dell’apparato vestibolare

Per capire appieno il ruolo degli otoliti, è necessario avere una conoscenza basilare dell’anatomia dell’apparato vestibolare. L’apparato vestibolare si trova nell’orecchio interno ed è composto da tre principali componenti:

Il canale semicircolare: Questa struttura è responsabile per il rilevamento dei movimenti rotazionali della testa. Ci sono tre canali semicircolari disposti in modo ortogonale tra loro, ciascuno in grado di percepire un piano di movimento specifico (ad esempio, movimenti della testa da sinistra a destra, da avanti all’indietro, o da su a giù). L’utricolo e il sacculo: Questi due organi sono responsabili per il rilevamento dei movimenti lineari e delle posizioni statiche della testa rispetto alla forza di gravità. L’utricolo è orientato orizzontalmente, mentre il sacculo è orientato verticalmente. Insieme, questi organi forniscono informazioni cruciali sull’orientamento della testa e del corpo nello spazio. Gli otoliti: Gli otoliti sono piccoli cristalli di carbonato di calcio (CaCO3) immersi in una sostanza gelatinosa all’interno dell’utricolo e del sacculo. Questi cristalli sono noti come otoliti perché “oto” significa orecchio e “lith” significa pietra, indicando la loro natura calcarea. Gli otoliti si trovano in un piccolo organo di ciascun utricolo e sacculo, chiamato macula, che è sensibile alle forze gravitazionali e alle accelerazioni lineari.

Come funzionano gli Otoliti

Il principio di funzionamento degli otoliti è piuttosto semplice ma estremamente efficace. Quando la testa si muove o cambia posizione, la forza di gravità agisce su di essa, causando una spostamento degli otoliti all’interno delle sacche dell’utricolo e del sacculo. Questo movimento dei cristalli di calcio stimola le cellule sensoriali presenti nella macula, che trasmettono segnali al cervello attraverso il nervo vestibolare.

Inoltre, quando si compiono movimenti accelerati, come inclinazioni o accelerazioni della testa, gli otoliti reagiscono alla forza gravitazionale modificata e alle accelerazioni lineari. Questi segnali vengono elaborati dal cervello per fornire informazioni in tempo reale sulla posizione e i movimenti della testa e del corpo. Queste informazioni sono essenziali per il nostro sistema nervoso centrale al fine di mantenere l’equilibrio, coordinare i movimenti e prevenire cadute accidentali.

Ruolo nell’rquilibrio e nella stabilità

Gli otoliti svolgono un ruolo cruciale nel nostro equilibrio e nella stabilità. Quando camminiamo, corriamo, giriamo la testa o eseguiamo qualsiasi movimento, il nostro cervello riceve costantemente segnali dagli otoliti per aiutare a mantenere il nostro corpo in posizione eretta e a evitare cadute. Questa informazione è fondamentale per le attività quotidiane come camminare su un terreno accidentato, alzarsi dalla sedia o semplicemente mantenere la postura.

Disfunzioni degli Otoliti

Le disfunzioni degli otoliti possono causare problemi significativi nell’equilibrio e nella coordinazione dei movimenti. Un esempio comune di disfunzione degli otoliti è il disturbo conosciuto come “vertigine posizionale parossistica benigna” (BPPV). In questa condizione, i cristalli di calcio possono staccarsi dalla loro posizione normale e finire nei canali semicircolari, causando episodi di vertigine intensa quando la testa viene mossa in certi modi.

Altre condizioni mediche, come l’età avanzata, lesioni craniche o malattie dell’orecchio interno, possono anche influenzare il funzionamento degli otoliti, portando a problemi di equilibrio e vertigini.

In sintesi, gli otoliti sono strutture minuscole ma fondamentali all’interno del nostro sistema vestibolare, responsabile del mantenimento dell’equilibrio e della stabilità del corpo. Questi cristalli di calcio, presenti nell’utricolo e nel sacculo dell’orecchio interno, svolgono un ruolo cruciale nel rilevare le forze gravitazionali e le accelerazioni lineari, fornendo al cervello informazioni vitali per coordinare i movimenti e prevenire le cadute. La comprensione di come gli otoliti funzionano è fondamentale per apprezzare l’importanza dell’equilibrio nel nostro benessere quotidiano e per affrontare le sfide associate a possibili disfunzioni di queste strutture.