Giornata della montagna, Mercalli: “i ghiacciai hanno perso 7 metri di spessore in 2 anni”

“I dati scientifici lo stanno dimostrando, il 2023 sarà l’anno più caldo in assoluto. Nelle ultime due estati i nostri ghiacciai hanno perso sette metri di spessore“. Lo ha detto il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, in un video intervento durante il convegno dal titolo ‘La montagna di ghiaccio’, che si è tenuto al Forte di Bard nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della montagna. “La temperatura globale è aumentata di un grado e mezzo – ha aggiunto – per cui l’obiettivo degli accordi di Parigi è stato perduto. Ora si deve puntare a non superare i due gradi, l’ultima soglia giudicata sopportabile per il pianeta. L’aumento di temperature porta ondate di calore estreme, e queste solo nell’estate del 2022 hanno causato 61mila morti in Europa, di questi 18mila solo in Italia”.

“I nostri ghiacciai – prosegue Mercalli – soffrono e durante l’estate 2023 lo zero termico sulle Alpi, in Valle d’Aosta e nel Vallese, è arrivato a 5.300 metri. Questo vuol dire, che la vetta del Monte Bianco era sopra lo zero. A settembre, durante i monitoraggi di massa è emerso come i ghiacciai erano neri, avevano perso tutta la coperta di neve invernale. Nei prossimi decenni, la ritirata sarà sempre maggiore, e i ghiacciai sotto ai 3.500 metri sono destinati a sparire“. Per Mercalli, “il tempo perso in questi ultimi trent’anni si paga. Dobbiamo assolutamente dimezzare le emissioni e portarle a zero entro il 2050. Abbiamo ancora spazi di manovra, seppur tardivi”.