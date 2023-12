Giornata Nazionale dello Spazio: l’INGV accoglie il pubblico a Roma, Bologna e Catania

MeteoWeb

Porte aperte sabato 16 dicembre: per la terza Giornata Nazionale dello Spazio (GNS), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre le sue porte al pubblico per osservare la Terra dall’alto. La Giornata Nazionale è stata istituita nel 2021 per ricordare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, che permise al nostro Paese di entrare (dopo Stati Uniti e Unione Sovietica) nel ristretto novero di Paesi in grado di superare l’atmosfera terrestre.

Le attività organizzate dall’INGV saranno l’occasione per far scoprire ai visitatori come le osservazioni spaziali del nostro pianeta siano fondamentali per conoscere sempre meglio fenomeni naturali come cambiamenti climatici, deformazioni della crosta terrestre, eruzioni vulcaniche e meteorologia spaziale, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza scientifica e contribuire alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ambiente e alla gestione delle risorse naturali.

Osservare e studiare la Terra dall’alto, infatti, consente non solo di apprezzarne la grande bellezza, ma anche di proteggere il pianeta per le generazioni che verranno. L’INGV lavora da anni proprio per sfruttare al meglio questo ‘punto di vista’ privilegiato, approfondendo la conoscenza della nostra Casa e dei suoi segreti.

Di seguito gli appuntamenti dell’INGV con il pubblico.

Sede Centrale INGV di Roma | Via di Vigna Murata, 605

Sabato 16 dicembre 2023 | 10:00-18:00 – Open day

Seminari divulgativi | Ricercatori illustreranno al pubblico le attività dell’Istituto collegate al tema ‘spazio’. I seminari saranno trasmessi anche in streaming sul canale YouTube “INGV Eventi”

Exhibit | Installazioni racconteranno il pianeta Terra e le attività del Centro di Osservazioni Spaziali della Terra dell’Istituto (COS-INGV)

Sala di proiezione | Video tematici saranno trasmessi a ciclo continuo per tutta la giornata

Giochi interattivi | Dedicati ai visitatori più piccoli, saranno suddivisi per fasce di età

Spettacolo “Upside Down” | L’artista Maria Sofia Palmieri accompagnerà il pubblico in un viaggio in cui arte e scienza si fondono per danzare insieme

Sede INGV di Bologna | presso Cinema Lumière – Via Azzo Gardino, 10

Sabato 16 dicembre 2023 | 10:30

Tavola rotonda “Terra guarda Spazio – Spazio guarda Terra: dai movimenti terrestri all’affollamento dello Spazio” | I ricercatori dell’INGV e dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) coinvolgeranno il pubblico per parlare di due argomenti di grande importanza e attualità scientifica: i fireball e la loro osservazione con metodi ottici e sismologici connessi con la conseguente “caccia” alle meteoriti e i satelliti artificiali, strumenti fondamentali per osservare la Terra e monitorare le sue deformazioni che, tuttavia, devono a loro volta essere monitorati per proteggerli dai rifiuti spaziali e, più in generale, dall’affollamento delle orbite

Sede INGV di Catania – Osservatorio Etneo | Piazza Roma, 2

Sabato 16 dicembre 2023 | 9:00-16:00 – Open day

Seminari divulgativi | Ricercatori racconteranno al pubblico le attività dell’Istituto collegate al tema ‘spazio’

Exhibit | Installazioni mostreranno il funzionamento del monitoraggio spaziale dei vulcani e di altri fenomeni naturali, dando la possibilità di osservare in azione alcuni strumenti di telerilevamento al suolo che consentono di calibrare e validare i dati satellitari

Sala di proiezione | Video tematici saranno trasmessi a ciclo continuo per tutta la giornata

Visite alla Sala Operativa | I visitatori potranno prendere parte a visite guidate nel ‘cuore pulsante’ dell’Osservatorio

Laboratori didattici e creativi | Bambini e ragazzi potranno partecipare ad attività a loro dedicate per comprendere meglio i fenomeni naturali che animano il nostro pianeta