Giornata Nazionale dello Spazio: doppio appuntamento a Roma

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, il 15 dicembre, l’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizza 2 appuntamenti. Alle ore 10:30 è in programma l’inaugurazione della mostra Made in Italy dello Spazio, alla presenza del presidente ASI Teodoro Valente, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.

Alle ore 14:30 appuntamento nella sede dell’ASI per l’evento “In cinque minuti: le parole chiave del successo del Made in Italy dello Spazio“, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, alla presenza del presidente ASI Teodoro Valente.