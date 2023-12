Giornata dello Spazio Italiano in Svezia: focus sullo studio del sole

MeteoWeb

La Giornata Nazionale dello Spazio Italiano si è celebrata anche a Stoccolma con un evento organizzato congiuntamente dall’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata d’Italia, la Swedish Space Corporation e l’Agenzia Spaziale Svedese. L’obiettivo dell’evento è stato quello di riunire ricercatori svedesi e italiani impegnati nell’osservazione delle immagini solari per investigare l’atmosfera solare, la struttura del Sole e il monitoraggio delle condizioni spaziali. Il lavoro è stato coordinato da Augusto Marcelli, addetto scientifico dell’ambasciata a Stoccolma, Vilgot Claesson dell’Agenzia Spaziale Svedese e Gunnar Florin della Swedish Space Corporation.

La cooperazione tra Italia e Svezia è di lunga data, iniziata con lo sviluppo degli strumenti della missione BepiColombo, la prima missione europea verso Mercurio, e proseguita con molte missioni scientifiche con palloni lanciati oltre il Circolo Polare Artico. L’anno scorso, il 23 novembre, dalla base di Esrange, nel nord della Svezia, è stata lanciata una capsula spaziale interamente progettata e sviluppata in Italia, Minirene, per il suo primo volo orbitale basso, un progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

All’evento si è discusso dell’osservazione delle immagini solari e dell’opportunità di indagare l’atmosfera solare e la struttura del Sole. L’obiettivo dell’incontro era esplorare nuove opportunità di cooperazione, in particolare per ampliare le possibilità del progetto Solaris, un’iniziativa scientifica e tecnologica italiana volta allo sviluppo di un sistema di monitoraggio solare basato su un radiotelescopio operativo in Antartide che effettua osservazioni continue durante l’estate antartica.

All’evento, ospitato presso la Swedish Space Corporation a Solna, hanno partecipato 30 scienziati provenienti da università e istituti svedesi e italiani. Ha offerto un’opportunità concreta per rafforzare la partnership bilaterale e individuare possibilità di iniziative di ricerca competitive tra ricercatori italiani e svedesi. “L’evento scientifico è stato davvero di grande interesse con contributi di alta qualità“, ha dichiarato Augusto Marcelli, addetto scientifico italiano presso l’ambasciata a Stoccolma. Alla fine dell’evento, parlando con l’ANSA, Marcelli ha sottolineato inoltre che “la discussione che abbiamo avuto è stata fantastica e sono sicuro che l’incontro genererà ulteriori sviluppi. Sono convinto che l’implementazione possibile di un sistema simile nell’emisfero settentrionale, ad esempio presso la base di Esrange, per offrire un monitoraggio solare per tutto l’anno sia fattibile ed è stata discussa in dettaglio durante l’incontro”.