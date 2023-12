Doppio impatto celeste: Giove colpito da 2 asteroidi, le IMMAGINI

Un epilogo del 2023 decisamente esplosivo: Giove sembra essere stato colpito da ben 2 asteroidi in un breve lasso di tempo. In dettaglio, il 28 e il 29 dicembre 2023, il gigante gassoso ha subito l’impatto di 2 oggetti celesti, probabilmente asteroidi, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Questo straordinario evento si aggiunge a un precedente episodio analogo risalente al 15 novembre scorso.

La notizia è tanto sensazionale quanto inusuale: il magnifico spettacolo cosmico è stato immortalato in un video (evento del 29 dicembre), il quale è stato catturato dalle telecamere in Colombia.

Another impact event (this one on Dec 29th) making two within 24hrs! Impact recorded by Andres Arboleda of Colombia. #Jupiter pic.twitter.com/S5bsa1f91g

— Damian Peach (@peachastro) December 30, 2023