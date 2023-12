Dal Golfo del Messico alla Florida: tempesta si rafforza, allarme inondazioni

MeteoWeb

La parte meridionale della Florida è stata colpita da tempeste provenienti dal Golfo del Messico, che hanno innescato l’allerta per possibili inondazioni nella regione. Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha tempestivamente messo in guardia le autorità competenti in previsione del peggioramento. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di Melbourne, Florida ha diffuso avvisi rivolti alla popolazione riguardo le avverse condizioni meteo.

Nella giornata di ieri, bandiere rosse sono state issate lungo le spiagge di tutto lo Stato per segnalare ai bagnanti il pericolo imminente. Le previsioni indicano la possibilità di forti raffiche di vento e la formazione di tornado, con il potenziale di provocare inondazioni già nella mattinata di domenica. Il meteorologo del NWS, Jessie Smith, ha dichiarato che la tempesta ha avuto origine nel Golfo del Messico e, muovendosi attraverso la Florida in direzione settentrionale, sta guadagnando intensità. Si prevede che la colpirà la costa atlantica, dall’estremo Nord della Georgia fino alla Carolina del Sud, nella tarda serata di domenica ora locale.