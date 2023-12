Grasso viscerale e Alzheimer: per la scienza esiste un collegamento

MeteoWeb

Nel panorama della ricerca scientifica sulla salute, emergono sempre nuovi dettagli che sfidano le nostre percezioni e ci spingono a riflettere sulle connessioni intricanti tra corpo e mente. Un’indagine recente condotta dalla Radiological Society of North America ha gettato luce su un aspetto spesso trascurato ma di grande importanza: il grasso viscerale e il suo ruolo nel predisporre al rischio di sviluppare l’Alzheimer. In un’epoca in cui la salute mentale e fisica sono al centro delle nostre preoccupazioni, approfondiamo i risultati di questa ricerca che rivela il legame sottostante tra la pancetta di mezza età e la salute del cervello.

Le relazioni tra obesità, sovrappeso e condizioni neurodegenerative non sono nuove, ma questa ricerca getta luce su un aspetto specifico, il grasso viscerale. Situato all’interno della cavità addominale attorno agli organi, questo tipo di grasso sembra essere particolarmente correlato ai cambiamenti cerebrali che precedono l’Alzheimer.

Lo studio

Il campione di 54 volontari sani, con un indice di massa corporea medio indicativo di obesità moderata, è stato sottoposto a un’approfondita valutazione del grasso viscerale tramite risonanza magnetica addominale e a scansioni cerebrali dettagliate. I ricercatori hanno concentrato la loro attenzione sulla presenza di depositi di proteine beta amiloidi e tau, elementi chiave nelle fasi iniziali e avanzate dell’Alzheimer.

I risultati preoccupanti

La scoperta più inquietante è emersa nel confronto tra la proporzione di grasso viscerale e sottocutaneo. Coloro con una maggiore presenza di grasso viscerale mostravano una depositazione più marcata di amiloide nella corteccia parietale superiore, un’area spesso coinvolta nella progressione dell’Alzheimer. Tale correlazione è stata particolarmente evidente tra gli uomini, sottolineando possibili differenze di genere nella manifestazione di questi effetti.

La dottoressa Mahsa Dolatshah, radiologa ed esperta in neuroimaging, suggerisce che le secrezioni infiammatorie del grasso viscerale potrebbero essere il ponte tra l’obesità addominale e l’infiammazione cerebrale, un meccanismo chiave nell’insorgere dell’Alzheimer. Questo fenomeno, già visibile attorno ai 50 anni, rappresenta un campanello d’allarme ben prima dei sintomi tipici della demenza.

Implicazioni e considerazioni finali

Questa ricerca solleva una serie di interrogativi critici sulla salute pubblica e la prevenzione delle malattie neurodegenerative. La consapevolezza del ruolo del grasso viscerale nell’Alzheimer potrebbe essere il catalizzatore per incoraggiare cambiamenti nello stile di vita. Promuovere una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e la gestione del peso potrebbe diventare ancora più cruciale nell’affrontare la minaccia del declino cognitivo precoce.

In conclusione, questa scoperta sottolinea l’urgenza di considerare l’obesità addominale non solo come una questione estetica ma come un potenziale rischio per la salute cerebrale. Investire nella ricerca continua e promuovere stili di vita sani potrebbe essere la chiave per mitigare il crescente problema dell’Alzheimer nella nostra società.