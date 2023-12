Hubble celebra il Natale con uno scintillante globo di stelle: lo studio della galassia UGC 8091 per comprendere l’Universo

MeteoWeb

Per celebrare le festività natalizie, il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha catturato la galassia conosciuta come UGC 8091, che assomiglia a uno scintillante globo di neve. Con una splendida gamma di lunghezze d’onda della luce catturate dai filtri dei principali strumenti scientifici di Hubble, i milioni di stelle di questa galassia vengono esplorati in modo più approfondito che mai.

UGC 8091, nota anche come GR 8, si trova a circa sette milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione della Vergine. A differenza di altre galassie le cui stelle assumono un aspetto più ordinato, UGC 8091 è classificata dagli astronomi come una galassia irregolare. Non è difficile capire perché: le stelle che compongono questo raduno celeste assomigliano più a un groviglio brillante di luci che a una galassia. Si pensa che alcune galassie irregolari siano rimaste intrappolate da una tumultuosa attività interna, mentre si sa che altre si sono formate dalle interazioni con le galassie vicine. Il risultato è una classe di galassie con una vasta gamma di dimensioni e forme.

In particolare, UGC 8091 è una galassia nana irregolare, nel senso che contiene solo circa un miliardo di stelle. Si tratta di un numero enorme di luci, ma non per una galassia: si pensa che la nostra Via Lattea contenga oltre 100 miliardi di stelle, e altre galassie possono averne trilioni! Le galassie nane spesso orbitano attorno a galassie più grandi, e le loro piccole masse le rendono vulnerabili all’essere alterate e consumate dalle loro vicine più grandi, un processo che produce nane irregolari contorte come UGC 8091. Si pensa che questo tipo di galassia abbia caratteristiche simili a quelle galassie enormemente antiche e lontane viste dagli astronomi in immagini a campo profondo. Si spera che lo studio della composizione delle galassie nane e delle loro stelle, in particolare della loro bassa metallicità, possa aiutare a scoprire i legami evolutivi tra queste antiche galassie e le galassie più moderne come la nostra.

Per fare ciò, gli astronomi hanno esaminato attentamente le stelle multicolori di UGC 8091. Diverse caratteristiche della galassia possono essere individuate utilizzando filtri per limitare la luce che entra negli strumenti di Hubble a intervalli di lunghezze d’onda molto specifici. Quelle immagini filtrate possono quindi essere ricombinate per creare un’immagine a colori: dodici sorprendenti filtri si combinano per produrre questa immagine, con il contributo della luce dal medio ultravioletto fino all’estremità rossa dello spettro visibile. Le macchie rosse rappresentano la luce emessa dalle molecole di idrogeno eccitate nelle stelle calde ed energetiche che si sono formate in recenti starburst. Le altre scintille mostrate in questa immagine sono un mix di stelle più vecchie.

I dati utilizzati in questa immagine risalgono al periodo dal 2006 al 2021 e sono stati acquisiti da due degli strumenti più avanzati di Hubble: la Wide Field Camera 3 e l’Advanced Camera for Surveys. Tra le altre cose, i programmi di osservazione hanno cercato di indagare il ruolo delle galassie di piccola massa, come UGC 8091, nella reionizzazione dell’Universo primordiale, e di esaminare i risultati della formazione stellare nelle galassie a bassa metallicità. Nonostante sembrino piccole e deformi, le galassie nane irregolari risultano contenere una grande quantità di informazioni sul nostro Universo, non meno di qualsiasi altra luce celeste nel nostro cielo.