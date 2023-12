Astronomia: Hubble osserva un doppio ammasso di galassie luminose

MeteoWeb

Questa immagine del telescopio spaziale Hubble mostra un enorme ammasso di galassie luminose, identificate per la prima volta come Abell 3192. Come tutti gli ammassi di galassie, questo è pervaso di gas caldo che emette potenti raggi X, ed è avvolto in un alone di materia oscura invisibile. Tutto questo materiale invisibile – per non parlare delle numerose galassie visibili in questa immagine – comprende una quantità di massa così grande che l’ammasso di galassie curva notevolmente lo spaziotempo attorno a sé, trasformandolo in una lente gravitazionale. Le galassie più piccole dietro l’ammasso appaiono distorte in lunghi archi deformati attorno ai bordi dell’ammasso.

L’ammasso di galassie si trova nella costellazione dell’Eridano, ma la questione della sua distanza dalla Terra è più complicata. Abell 3192 è stato originariamente documentato nell’aggiornamento del 1989 del catalogo Abell degli ammassi di galassie pubblicato per la prima volta nel 1958. A quel tempo, si pensava che Abell 3192 comprendesse un singolo ammasso di galassie, concentrato ad un’unica distanza. Tuttavia, ulteriori ricerche hanno rivelato qualcosa di sorprendente: la massa dell’ammasso sembrava essere più densa in due punti distinti anziché in uno.

Successivamente è stato dimostrato che l’ammasso Abell originale è in realtà composto da due ammassi di galassie indipendenti: un gruppo in primo piano a circa 2,3 miliardi di anni luce dalla Terra e un altro gruppo a una distanza maggiore di circa 5,4 miliardi di anni luce dal nostro pianeta. L’ammasso di galassie più distante, incluso nel Massive Cluster Survey come MCS J0358.8-2955, è centrale in questa immagine. Si ritiene che i due gruppi di galassie abbiano masse equivalenti rispettivamente a circa 30 trilioni e 120 trilioni di volte la massa del Sole. Entrambe le due galassie più grandi al centro di questa immagine fanno parte dell’MCS J0358.8-2955; le galassie più piccole che si vedono nell’immagine, tuttavia, sono un misto dei due gruppi all’interno di Abell 3192.