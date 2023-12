Humane AI Pin: il dispositivo indossabile che sfida gli smartphone

MeteoWeb

Nel marzo del 2024, il tanto atteso Humane AI Pin è pronto a fare il suo debutto ufficiale sul mercato, portando con sé l’entusiasmo di una possibile rivoluzione nell’ambito mobile. Il team dietro questo innovativo dispositivo ha confermato che le spedizioni inizieranno proprio in quel periodo, premiando i primi acquirenti che hanno effettuato pre-ordini già nel mese di novembre.

L’Humane AI Pin è un dispositivo indossabile progettato per essere posizionato idealmente all’altezza del petto. Dotato di una potente piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon, il cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato dal modello GPT-4 di OpenAI, che gestisce le complesse operazioni di intelligenza artificiale. Ciò che rende unico Humane AI Pin è la sua assenza di display tradizionale; al suo posto, l’interazione avviene attraverso comandi vocali utilizzando microfono e altoparlante, o mediante un proiettore laser che visualizza informazioni direttamente sul palmo della mano dell’utente.

È importante sottolineare che, inizialmente, l’Humane AI Pin sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, e al momento non sono state fornite informazioni sulla sua futura distribuzione in altre parti del mondo. Nel caso in cui il dispositivo dovesse fare il suo ingresso in Europa, è probabile che saranno necessari adeguamenti specifici per garantire la piena conformità alle rigorose norme sulla privacy che caratterizzano il continente europeo. Il prezzo di lancio dell’Humane AI Pin è di 699 dollari, a cui si aggiungono ulteriori 24 dollari mensili per l’accesso alla rete T-Mobile, essenziale per il funzionamento ottimale del dispositivo.

La domanda che molti si pongono è se Humane AI Pin possa realmente rendere obsoleti gli smartphone. Fondata da Imran Chaudhri, ex designer di Apple noto per il suo lavoro sull’interfaccia di iPhone, insieme alla moglie Bethany Bongiorno, questa startup ha ambiziosamente abbracciato la sfida di ridefinire il concetto di dispositivi mobili. La chiave di tutto ciò risiede nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, una mossa audace che solo il tempo potrà giudicare. Sarà necessario attendere l’effettivo lancio sul mercato e l’emersione delle prime recensioni per valutare appieno la validità di questo progetto.

Nonostante le incertezze, Humane AI Pin merita senza dubbio riconoscimento per aver introdotto un elemento di innovazione nel panorama del design, che negli ultimi anni è stato caratterizzato principalmente dalla presenza e dall’evoluzione degli smartwatch. L’attesa è ora rivolta al marzo 2024, quando l’Humane AI Pin sarà nelle mani dei primi acquirenti, aprendo la strada a una potenziale rivoluzione nell’uso dei dispositivi mobili.