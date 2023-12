A23a: è alto quasi 300 metri il più grande iceberg del mondo

MeteoWeb

Gli scienziati ora sono in possesso di buoni numeri per descrivere le reali dimensioni dell’iceberg più grande del mondo, A23a. Le misurazioni satellitari mostrano che l’iceberg ha uno spessore medio totale di poco più di 280 metri. Combinato con la sua area conosciuta di 3.900km2, si ottiene un volume di circa 1.100km3 e una massa appena inferiore a un trilione di tonnellate. Per fare un confronto, il grattacielo 22 Bishopsgate di Londra è alto 278 metri, superato, nel Regno Unito, solo dalla torre Shard di 310 metri. Ma A23a è anche più del doppio dell’area della Greater London, il che gli conferisce un profilo complessivo molto simile a quello di una carta di credito.

L’iceberg, staccatosi dalla costa antartica nel 1986, sta per andare alla deriva oltre il continente bianco. Ha raggiunto un punto critico nel suo viaggio, dicono i ricercatori, e le prossime settimane probabilmente decideranno la sua futura traiettoria attraverso l’Oceano Antartico.

Le misurazioni di A23a provengono dalla missione CryoSat-2 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questa navicella spaziale è dotata di un altimetro radar in grado di rilevare quanta parte della massa di un iceberg si trova al di sopra della linea di galleggiamento. Utilizzando le informazioni sulla densità del ghiaccio, è quindi possibile determinare quanto deve essere sommerso.

“I satelliti altimetrici come CryoSat-2, che misurano la distanza dalla superficie dell’iceberg e dalla superficie del mare, ci consentono di monitorare lo spessore dell’iceberg dallo spazio”, ha detto alla BBC News la Dott.ssa Anne Braakmann-Folgmann, dell’Università di Tromsø – Università artica della Norvegia. “Ci permettono anche di osservare l’assottigliamento dell’iceberg man mano che viene esposto alle acque oceaniche più calde. E insieme alla conoscenza della topografia del fondale marino, sappiamo dove si incaglierà un iceberg o quando si sarà assottigliato abbastanza per essere rilasciato di nuovo“.

Nato in seguito ad una rottura di massa di iceberg dalla piattaforma di ghiaccio Filchner, nel Mare di Weddell meridionale, A23a è rimasto quasi immediatamente bloccato nei fanghi del fondale poco profondo per diventare un'”isola di ghiaccio” per più di tre decenni. E i dati CryoSat ora possono spiegare il perché.

L’iceberg non è un blocco uniforme: alcune parti sono più spesse di altre. CryoSat indica che una sezione in particolare ha una chiglia molto profonda, che nel 2018 aveva un pescaggio – la parte sommersa di un iceberg – di quasi 350 metri. Ed è proprio questa sezione che ha ancorato A23a per così tanto tempo. Le immagini satellitari mostrano crepacci direttamente sopra la chiglia. “Questa è probabilmente l’espressione superficiale del danno che è stato causato quando A23a ha colpito il fondale marino”, ha affermato il Professor Andrew Shepherd, della Northumbria University e del Natural Environment Research Council Center for Polar Observation and Modeling (CPOM).

E negli anni successivi, A23a ha perso gradualmente massa per liberarsi e iniziare a muoversi. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito a una diminuzione costante dello spessore di 2,5 metri all’anno, che è quello che ci si aspetterebbe date le temperature dell’acqua nel Mare di Weddell“, ha spiegato il Dottor Andy Ridout, ricercatore senior del CPOM presso l’University College di Londra.

A23a ha ormai raggiunto la punta della Penisola Antartica, dove convergono vari corsi d’acqua in rapido movimento che girano in senso orario attorno al continente. Il modo in cui interagisce con loro e con i venti occidentali che dominano quella parte del mondo determinerà la prossima destinazione del colosso di ghiaccio. Ma si prevede che prenderà una traiettoria chiamata “iceberg alley” che punta in direzione del territorio britannico d’oltremare della Georgia del Sud.

Gli scienziati ne seguiranno i progressi con interesse. Iceberg così grandi, infatti, hanno una profonda influenza sul loro ambiente. “Sono responsabili di un mescolamento molto profondo dell’acqua di mare“, ha detto alla BBC News il Professor Mike Meredith, del British Antarctic Survey. “Agitano le acque dell’oceano, portando i nutrienti in superficie e, naturalmente, rilasciano anche molta polvere. Tutto ciò fertilizzerà l’oceano: spesso si vedrà fiorire il fitoplancton sulla loro scia”.