Idrocarburi interstellari in Ryugu e Murchison svelano nuovi segreti cosmici

Scienziati dell’Università di Curtin in Australia hanno esaminato sostanze chimiche chiamate idrocarburi aromatici policiclici (PAH) presenti nell’asteroide Ryugu e nella meteorite di Murchison. Sorprendentemente, alcuni di questi composti sembrano essersi formati in regioni fredde dello spazio, tra le stelle, anziché in zone calde vicino alle stelle, come si credeva in passato. Questa scoperta apre nuove strade per comprendere la vita al di fuori della Terra e la chimica degli oggetti nello spazio.

L’articolo completo, intitolato “Idrocarburi aromatici policiclici in campioni di Ryugu formati nel mezzo interstellare“, è pubblicato sulla rivista Science. Gli scienziati australiani, parte di una squadra di ricerca internazionale, hanno eseguito esperimenti facendo bruciare piante per creare i PAH. Il Professor Kliti Grice, direttore del Centro di Geochemica Organica e Isotopica di Curtin, ha spiegato che i PAH sono sostanze organiche fatte di carbonio e idrogeno, comuni sulla Terra ma presenti anche in asteroidi e meteoriti.

“Ho guidato esperimenti dove abbiamo bruciato piante australiane e poi confrontato i risultati con i PAH prelevati dall’asteroide Ryugu e dalla meteorite di Murchison. Questo ci ha permesso di capire la temperatura in cui si sono formati“, ha detto il Professor Grice. “I PAH provenienti da Ryugu e Murchison hanno mostrato caratteristiche diverse: quelli più piccoli sembrano essersi formati nello spazio freddo, mentre quelli più grandi probabilmente si sono formati in ambienti più caldi, come vicino a una stella o all’interno di un corpo celeste.”

Il Dottor Alex Holman, altro membro del team, ha spiegato che capire la composizione chimica di queste sostanze aiuta a scoprire dove e come si sono create, fornendo informazioni sulla storia e la chimica degli asteroidi e delle meteoriti. “Questa ricerca ci dice come si formano sostanze organiche nello spazio, al di fuori del nostro pianeta“, ha aggiunto il Dottor Holman.