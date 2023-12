L’impatto umano sull’estinzione degli uccelli: uno sguardo al tardo Pleistocene

MeteoWeb

Il tardo Pleistocene, che ha avuto luogo tra circa 126.000 e 12.000 anni fa, rappresenta l’ultima epoca del periodo Pleistocene. Caratterizzato da cambiamenti climatici significativi, tra cui periodi glaciali e interglaciali, il tardo Pleistocene ha svolto un ruolo cruciale nella modellazione dell’ambiente terrestre. Durante questo periodo, gli esseri umani hanno iniziato a emergere come specie dominante, influenzando l’ecosistema e la fauna in modi che avrebbero avuto impatti duraturi sulla biodiversità, come evidenziato da studi recenti sulle estinzioni di uccelli.

Si contano 1.500 specie di uccelli estinti a causa dell’uomo dal tardo Pleistocene, il doppio delle stime precedenti, secondo un articolo pubblicato su Nature Communications. Gli autori sottolineano che è necessaria una protezione urgente delle specie native rimanenti per evitare ulteriori estinzioni.

Ci sono molte possibili cause di estinzione degli uccelli legate all’attività umana oggi, tra cui la perdita di habitat, il sovrasfruttamento e l’introduzione di specie invasive. Le analisi precedenti sui tassi di estinzione degli uccelli si sono concentrate sulle estinzioni osservate e ben documentate, iniziate poco più di 500 anni fa. Tuttavia, questo approccio potrebbe sottostimare l’entità della perdita di biodiversità associata all’attività umana, poiché alcune specie di uccelli potrebbero essere estinte prima di essere registrate ufficialmente.

Poiché la maggior parte delle estinzioni conosciute degli uccelli si ritiene sia avvenuta su isole, Rob Cooke e colleghi hanno sfruttato il registro fossile per stimare quante specie sono estinte senza documentazione su isole, tra cui Figi, Hawaii, Nuova Zelanda e altre isole del Pacifico occidentale. Hanno scoperto che circa il 12% di tutte le specie di uccelli nel mondo si sono estinte dal tardo Pleistocene (tra 126.000 e 12.000 anni fa), con la maggior parte delle estinzioni avvenute nel periodo olocenico (negli ultimi 11.700 anni). Il 55% di queste estinzioni era precedentemente sconosciuto.

Confrontando i loro risultati con il momento della dispersione umana, hanno scoperto che la più grande ondata di estinzioni di uccelli è associata alla dispersione umana attraverso il Pacifico, intorno al 1300 d.C., con tassi di estinzione 80 volte superiori alle aspettative. Stimano che il Pacifico contribuisca al 61% delle estinzioni totali di uccelli. Gli autori suggeriscono che l’estinzione del corvo dal becco alto, del lorichetto di Sinoto e di nove specie di Moa, un gigantesco uccello non volante, potrebbe essere stata associata a questa ondata di dispersione.

La ricerca suggerisce che gli esseri umani hanno già portato all’estinzione più di una specie di uccelli su nove, con probabili conseguenze ecologiche ed evolutive gravi e potenzialmente irreversibili. Gli autori riconoscono che si tratta solo di approssimazioni e sono probabilmente stime al ribasso, data la loro metodologia.

A livello globale, si stimano 1430 estinzioni di uccelli dal tardo Pleistocene. Considerando le stime attuali di 10.865 specie di uccelli esistenti, ciò suggerisce che il 11,6% (10,9–12,4) di tutte le specie di uccelli (approssimativamente una su nove) si sia estinto negli ultimi 126.000 anni, con le attività umane come probabile causa di quasi tutte queste estinzioni. Stimiamo che il 55% di queste estinzioni non siano attualmente conosciute. Pertanto, il numero totale di estinzioni di specie di uccelli causate dall’azione umana è più del doppio della stima corrente basata solo su registrazioni osservate e fossili.

Per il Pacifico, si stima un totale di 875 (773–973) estinzioni di uccelli, di cui 554 (450–652) ancora sconosciute, rispetto a 557 (508–605) estinzioni totali al di fuori del Pacifico, con 235 (185–281) ancora sconosciute. Di conseguenza, si pensa che il Pacifico contribuisca al 61% delle estinzioni totali di uccelli e al 70% delle estinzioni di uccelli ancora sconosciute.