2023, un anno di intensa attività degli incendi nel mondo: devastanti i casi di Canada e Grecia | DATI

Per tutto il 2023, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato da vicino la situazione degli incendi in tutto il mondo, fornendo dati accurati sull’intensità degli incendi e sulle emissioni di carbonio attraverso il suo Global Fire Assimilation System (GFAS). Molte regioni hanno registrato quest’anno un’attività di incendi da record: le emissioni di carbonio degli incendi in Canada sono state le più alte nelle registrazioni CAMS, che risalgono al 2003, mentre la Grecia ha vissuto il più grande incendio nell’Unione Europea fino ad oggi. Secondo le stime CAMS, gli incendi globali nel 2023 hanno generato circa 2.100 megatonnellate di emissioni di carbonio, al 10 dicembre. Di seguito, i dettagli sull’attività degli incendi in tutto il mondo nel 2023.

Nord America

Nel 2023, il Canada ha registrato un livello estremamente elevato di incendi boschivi. A partire dall’inizio di maggio, quando si sono sviluppati numerosi grandi incendi in Alberta, Columbia Britannica e Saskatchewan, e continuando fino a ottobre, gli incendi boschivi canadesi quest’anno hanno inghiottito circa 18 milioni di ettari di terreno in totale. La stagione degli incendi nel Paese è iniziata con un livello elevato di intensità: i dati CAMS FRP durante tutto l’anno tra maggio e ottobre hanno mostrato che l’intensità totale giornaliera era ben al di sopra dei valori medi del periodo 2003-2022, riflesso da molti casi segnalati di piroconvezione (forte e profonda convezione che a volte può verificarsi all’interno di un pennacchio di fuoco e innescare temporali) in Canada per l’anno.

A giugno, un significativo trasporto di fumo a lungo raggio dagli incendi canadesi ha raggiunto l’Europa, e luglio ha visto gli incendi su larga scala continuare sia nelle province occidentali che orientali, con le emissioni totali stimate a livello nazionale ben al di sopra di qualsiasi totale annuale precedente nel set di dati GFASv1.2. Agosto non ha portato tregua, con gli incendi che hanno continuato a bruciare in tutto il Paese, in particolare nell’ovest e nel nord-ovest, con i Territori del Nord-Ovest, la Columbia Britannica e l’Alberta a subire il peso maggiore dell’attività degli incendi. I dati CAMS GFAS mostrano che le emissioni di incendi nei Territori del Nord-Ovest nel mese di agosto sono significativamente più elevate rispetto alla media ventennale.

Negli ultimi giorni di agosto e all’inizio di settembre, si è verificato un altro trasporto a lungo raggio di fumo proveniente dagli incendi canadesi attraverso l’Atlantico, con il fumo che ha provocato cieli nebbiosi sulle Isole Britanniche e sull’Europa nordoccidentale, centrale e meridionale.

In totale, secondo i dati GFAS, quest’anno gli incendi in Canada hanno generato circa 480 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio (equivalenti a 1.761 milioni di tonnellate di CO 2 ), che rappresentano il 23% delle emissioni globali totali di carbonio degli incendi per il 2023. Il fatto che il totale del Canada sia quasi cinque volte superiore alla media degli ultimi 20 anni dipinge un quadro chiaro dell’intensità e della portata della stagione degli incendi di quest’anno nel Paese, evidenzia il CAMS. Mark Parrington, scienziato senior del CAMS, commenta: “gli incendi in Canada sono stati la storia significativa delle emissioni di incendi globali per il 2023. La portata in gran parte del Paese e la persistenza degli incendi che continuano da maggio a ottobre, sono state a un livello mai raggiunto prima”.

Altrove nel Nord America, l’isola di Maui, alle Hawaii, è stata colpita da incendi estremi nel mese di agosto, che hanno provocato la morte di almeno 115 persone.

Inoltre, nei mesi di luglio e agosto sono stati rilevati incendi ad alta latitudine anche all’interno del Circolo Polare Artico in Canada e Russia, con valori di FRP a metà luglio e per gran parte di agosto significativamente superiori alla media ventennale. Le emissioni di carbonio degli incendi boschivi di giugno-agosto nell’Artico sono state le quinte più alte nelle registrazioni CAMS.

Mentre il Canada ha vissuto la stagione degli incendi più grave mai registrata, le emissioni di incendi negli Stati Uniti continentali nel 2023 sono state al livello più basso degli ultimi due decenni, pari a 26 megatonnellate di carbonio.

Europa

Nel 2023, la Grecia è stata nell’occhio del ciclone per quanto riguarda gli incendi in Europa. Gli incendi di luglio, i peggiori vissuti dal Paese negli ultimi 20 anni, sono continuati fino ad agosto. In particolare, la regione di Evros, nella Macedonia orientale e in Tracia, vicino al confine turco, è stata gravemente colpita, provocando tragiche perdite di vite umane ed evacuazioni. L’incendio boschivo avvenuto quest’estate nel nord della Grecia è stato il più grande mai registrato nell’UE. Secondo i dati del Servizio europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), gli incendi boschivi in Grecia hanno provocato un’area bruciata complessiva dall’inizio dell’anno di quasi 175.000 ettari. Le emissioni combinate di carbonio degli incendi di luglio e agosto sono state le terze più alte mai registrate, dopo il 2007 e il 2021, con poco meno di 2 megatonnellate.

Altrove, il 23 marzo è scoppiato il primo grande incendio boschivo dell’anno in Spagna al confine tra Aragona e Valencia, provocando le emissioni di incendi più elevate del mese da quando sono iniziate le registrazioni nel set di dati CAMS GFAS. Nel corso dell’anno, il 16 agosto, sull’isola spagnola di Tenerife si è sviluppato un grande incendio che si è diffuso rapidamente. I dati del CAMS GFAS mostrano un elevato FRP giornaliero totale per le Isole Canarie nel periodo 16-22 agosto e le emissioni di carbonio degli incendi per le Isole Canarie in agosto sono state le più alte dal 2003. Anche il Portogallo sudoccidentale ha subito alcuni grandi incendi nella prima metà di agosto, con i dati CAMS FRP per il periodo 4-9 agosto significativamente superiori alla media ventennale.

Sud-est asiatico

L’Indonesia ha avuto tre anni di stagioni degli incendi relativamente tranquille (tra agosto e ottobre). Tuttavia, sotto l’influenza di El Niño, quest’anno il Paese ha registrato il clima più secco dal 2019. Ciò ha provocato il ritorno dell’attività degli incendi in varie regioni che, sebbene intensa, è stata comunque inferiore rispetto agli anni precedenti di El Niño. Le emissioni degli incendi a Sumatra e Kalimantan hanno portato al deterioramento della qualità dell’aria in tutto il Paese.

I dati CAMS FRP per l’Indonesia nel suo complesso mostrano che l’attività degli incendi ad agosto e settembre è stata generalmente pari o inferiore alla media, mentre ad ottobre i valori FRP erano leggermente superiori alla media in alcuni giorni, ma nella media complessiva del mese. Le emissioni totali stimate di carbonio degli incendi per l’Indonesia nel periodo agosto-ottobre sono state al livello più alto dal 2019, quando il dipolo positivo dell’Oceano Indiano (l’oscillazione delle temperature della superficie del mare nell’Oceano Indiano occidentale) ha portato a condizioni più secche.

Sud America

A febbraio, il clima secco, le alte temperature e i forti venti in Cile hanno contribuito ad un aumento dell’attività degli incendi nel Paese, che ha provocato la morte di almeno 26 persone e il ferimento di quasi 1.000, con oltre 270.000 ettari di territorio colpiti. I dati CAMS sulle emissioni di carbonio degli incendi boschivi per gennaio-febbraio mostrano emissioni in Cile di quasi 4 megatonnellate di carbonio, il secondo valore più alto per questi mesi negli ultimi 20 anni. Le emissioni nei primi due mesi dell’anno erano quasi la metà del livello delle emissioni record del 2017, dovute ai devastanti incendi del gennaio di quell’anno.

In Argentina, l’attività degli incendi nel periodo gennaio-febbraio è stata superiore alla media, con stime di emissioni di carbonio corrispondentemente elevate. Nella regione di Corrientes, l’attività degli incendi è stata superiore alla media ventennale, con le emissioni di carbonio degli incendi le seconde più alte mai registrate, seconde solo al 2022, quando più di 1.000 incendi hanno devastato la provincia. Per il Paese nel suo insieme, l’attività degli incendi è stata superiore alla media e le emissioni sono state le quinte più alte mai registrate. A marzo, il ritorno delle ondate di caldo a metà mese ha esacerbato gli incendi, in particolare nelle zone umide di Ibera, nel nord del Paese.

Si è verificato anche un numero crescente di incendi stagionali nella valle dell’Orinoco (in particolare in Venezuela) a partire da metà marzo, sebbene il totale di FRP e le emissioni fossero leggermente inferiori alla media per il periodo dell’anno sia in Colombia che in Venezuela.

Nel mese di aprile, i dati CAMS indicano un aumento degli incendi stagionali in alcune parti dell’America centrale, nel sud-est del Messico e nei Caraibi, con un trasporto di fumo a lungo raggio che ha raggiunto il Nord America e il Nord Atlantico. Per marzo e aprile, i dati CAMS mostrano valori FRP che oscillano tra il basso in alcuni giorni e il superiore alla media in altri, con emissioni di carbonio da incendi generalmente superiori alla media, poco meno di 15 megatonnellate.

I dati GFAS mostrano un aumento di FRP ed emissioni ben al di sopra dei valori medi per il periodo dell’anno per il Brasile meridionale (in particolare Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), con episodi segnalati di piroconvezione. Le emissioni di carbonio degli incendi di novembre per il Brasile sono state superiori alla media e le più alte del mese dal 2007. Ciò segue quattro mesi in cui, ad eccezione di alcuni singoli giorni con attività superiore alla media, i valori FRP e le emissioni di carbonio per il Brasile sono stati generalmente inferiori alla media. Allo stesso modo in Bolivia, i valori FRP sono stati generalmente inferiori alla media nei mesi di agosto e settembre (ad eccezione di una manciata di giorni), ma la situazione è cambiata ad ottobre e novembre, con valori FRP significativamente superiori alla media nei due mesi. A novembre si sono verificati alcuni incendi molto più tardi del solito nella regione amazzonica, in particolare in Bolivia e negli stati meridionali del Brasile, legati alle condizioni di siccità in corso nelle zone umide del Pantanal tra Bolivia, Brasile e Paraguay.

Le emissioni stimate di carbonio derivanti dagli incendi della Bolivia sono elevate. Con circa 30 megatonnellate nel periodo ottobre-novembre, sono le più alte per entrambi i mesi nel set di dati sulle emissioni di incendi CAMS. Tuttavia, il numero degli incendi e il livello delle emissioni sono diminuiti drasticamente dopo il 19 novembre, a causa dell’aumento delle precipitazioni in tutta la regione. Anche le emissioni totali di carbonio di novembre per l’intero Sud America sono le più alte nelle registrazioni CAMS.

Australia

Seguendo i valori medi di FRP per gran parte di agosto e settembre, vaste aree dell’Australia settentrionale, in particolare ai tropici, sono state colpite da incendi boschivi stagionali su larga scala durante tutto ottobre e novembre, con valori totali giornalieri di FRP significativamente superiori alla media ventennale nell’Australia occidentale e Territorio del Nord. Dall’inizio di agosto, i valori FRP nel Queensland hanno oscillato tra il sotto la media in alcuni giorni e il sopra la media in altri, con un’impennata dell’attività degli incendi che ha spinto i valori significativamente al di sopra della media nella seconda metà di ottobre. Le emissioni di carbonio stimate per il Paese nel suo complesso nel periodo settembre-novembre sono le più alte dal 2012, pari a poco più di 150 megatonnellate. Diversi altri incendi sono scoppiati nel Nuovo Galles del Sud e nel Victoria, dove il picco della stagione degli incendi è più tipicamente tra gennaio e febbraio. La situazione nel Nuovo Galles del Sud è stata più o meno nella media per il periodo dell’anno e il FRP da agosto è stato generalmente intorno alla media, con alcuni valori significativamente superiori alla media all’inizio di novembre.

All’inizio dell’anno, a seguito delle ondate di caldo, l’Australia occidentale e il Nuovo Galles del Sud hanno subito alcuni grandi incendi boschivi a marzo. I dati CAMS FRP sia per l’Australia occidentale che per il Nuovo Galles del Sud sono stati superiori alla media del mese e le emissioni di carbonio degli incendi hanno raggiunto il livello più alto da 20 anni in entrambi gli stati.

Eurasia

L’attività degli incendi in Russia quest’anno è iniziata ad aprile, quando i dati CAMS FRP hanno mostrato incendi attivi in una fascia che si estende dalla regione russa di Chelyabinsk attraverso le regioni di Omsk e Novosibirsk fino a Primorye in Estremo Oriente. Anche il Kazakistan e la Mongolia hanno registrato una significativa attività di incendi all’inizio di aprile, scendendo leggermente al di sotto della media durante il mese, per poi aumentare di intensità all’inizio di maggio.

I dati CAMS FRP mostrano che l’attività degli incendi è continuata nella prima settimana di maggio, con grandi incendi nella Russia centro-meridionale, lungo il confine con il Kazakistan e nella regione dell’Amur più a est. I dati hanno anche mostrato un numero crescente di incendi attivi nel Distretto Federale dell’Estremo Oriente russo durante gli ultimi giorni di giugno e i primi giorni di luglio, con trasporto di fumo verso il Mare dei Chukchi e l’Artico europeo.

I dati CAMS FRP per maggio-agosto mostrano che l’intensità degli incendi per la Russia nel suo insieme ha fluttuato rispetto alla media ventennale. A maggio, i principali incendi in Russia sono stati osservati negli oblast di Omsk e Novosibirsk, mentre a luglio l’attività più intensa si è verificata nel Distretto Federale dell’Estremo Oriente. Le emissioni totali di carbonio derivanti dagli incendi in Russia nel 2023 sono state inferiori alla media ventennale. Tuttavia, le emissioni degli incendi hanno continuato a incidere sulla qualità dell’aria nella regione fino ad agosto, e il fumo degli incendi siberiani ha raggiunto il Polo Nord per la prima volta nella storia conosciuta.

Nord Africa

La stagione degli incendi nell’Africa tropicale settentrionale di solito raggiunge il picco a gennaio e quest’anno, i dati CAMS FRP per gennaio indicano che l’attività degli incendi nella regione è stata leggermente inferiore o intorno alla media. Considerando ciò, anche le emissioni di carbonio degli incendi per il mese sono state nella media, poco meno di 60 megatonnellate. Tuttavia, l’impatto di questi incendi è stato avvertito ben oltre la regione nordafricana: le previsioni CAMS mostrano pennacchi di fumo che viaggiano attraverso il Golfo di Guinea e attraversano l’Atlantico tropicale fino al Sud America.

​Il 24 luglio 2023, nel nord dell’Algeria sono scoppiati numerosi grandi incendi boschivi che si sono diffusi rapidamente e hanno provocato l’evacuazione e la morte di 34 persone. I dati CAMS GFAS mostrano un chiaro aumento del FRP per l’Algeria il 24 luglio, riflettendo la crescita del numero di incendi e della loro intensità.