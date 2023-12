Incendi Sicilia, oggi roghi a Palermo e provincia

MeteoWeb

Sono divampati incendi oggi nella provincia di Palermo. Un incendio è partito lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra Balestrate e Montelepre. Un altro rogo si è verificato a Cinisi, vicino alla scuola Meli. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Pompieri impegnati anche a Palermo per l’incendio di cumuli di spazzatura in corso Calatafimi e in via Paruta.